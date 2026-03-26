柯文哲遭重判17年…法官批求財團支持收賄 用「商業外衣」掏空政治獻金

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，柯不認罪，台北地院判柯4罪有罪應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。判決指出，柯文哲犯後完全未能正視己身錯誤，不足為有利考量，並批柯嚴重耗費有限司法資源。。

判決指出，柯文哲對外代表台北市綜理市政，有指揮監督地方自治事項權限，有北市府行政事務最終准駁權，理應兢兢業維護市民權益，並依法行政維護政府聲譽和公信力。

判決指，容積獎勵外部成本是排擠、壓縮未享有此一獎勵的全體市民生活空間，濫行增高容積將致環境污染、交通壅塞、空間擠壓、土地承載負荷等社會成本，更將會直接加重都市或區域內固定的交通系統、可活動空間與土地乘載的負荷。

合議庭認為，容積獎勵的給予，無異於將各項社會成本外部化，由未享有此獎勵的全體市民共同承擔，所以容積獎勵的授予，不僅需考量地盡其利、確保環境品質的提升與公共利益之實現，涉及重大公共利益，還應有法律保留原則適用。

不過，柯文哲為冀求財團雄厚實力的支持收受210萬元賄賂，並違背法令使京華城公司於未有法令依據下取得20％容積獎勵，致不法利益逾百億元。

合議庭說，柯文哲身為民眾黨黨主席，明知政治獻金的本旨及公益性，仍擅將他人與民眾黨的捐款600萬元挪用於己，或以「商業交易行為的外衣」掏空柯文哲政治獻金與民眾黨政治獻金6千餘萬元，另挪用眾望基金會公款827萬餘元，所為甚有未當。

此外，判決指出，柯文哲於遭執行搜索時，檢警在他辦公處所查扣撕碎便條紙筆記，上載柯文哲自承係其所書寫：「晶華→orange出國」等文字，而甫於2024年8月27日返國的許芷瑜急於同年月29日訂購機票搭機赴日本；且柯文哲於遭查獲以來，自始否認全部犯行，足見柯犯後完全未能正視己身錯誤的態度，不足為犯後態度之有利考量，且因此嚴重耗費有限司法資源。

判決說，柯文哲未將取得全部犯罪所得繳回，考量檢察官就本案量刑意見，兼衡柯除本案外並無其他前案紀錄、犯罪動機、目的、手段，他自述的智識程度，就柯犯對於違背職務之行為收受賄賂犯行、公益侵占2次犯行、背信犯行分別量刑，並宣告褫奪公權。