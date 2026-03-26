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京華城案一審宣判...20％爭議容獎去留受矚 北市府回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
京華城現況，因土地遭扣押，建管處依規定不受理申報勘驗，目前並無進行地上二層以上樓版灌漿作業。記者林佳彣／攝影
京華城現況，因土地遭扣押，建管處依規定不受理申報勘驗，目前並無進行地上二層以上樓版灌漿作業。記者林佳彣／攝影

京華城案20%容積獎勵爭議，鼎越去年向北市府申請都審變更，暫緩實施20%爭議容積，暫時降至728%。該案今一審宣判，北市都發局今表示，後續將盡速取得判決書，並依行政程序法，函請鼎越限期提出陳述意見，召開調查小組會議，依調查小組結果續處。

該案容積率部分，1991年京華城捐地3成，允建容積率為560%；申請單位另辦理容積移轉30%，容積率為728%，加上依都市計畫法第24條自提細部計畫修訂案，訂定容積獎勵20%，總容積率達840%。

鼎越去年4月9日主動向北市府掛件申請都審變更，變更項目敘明總容積率由840%調整為728%。不過，都發局去年10月22日、12月5日再次函請申請單位補正圖說，提供都發局據以辦理後續變更設計程序，但是目前鼎越尚未再送件。

都發局今下午表示，針對京華城都市計畫案後續處置，北市府府已組成府級調查小組，邀集府內外委員共同參與，後續將儘速取得判決書，並依「行政程序法」相關規定，函請鼎越公司限期提出陳述意見後，召開調查小組會議，依調查小組結果續處。

目前該案工程進度是拆除地下B1、B2樓板，拆除進度約75%。此源於都發局2024年開會並經各專業團體建議，地上1樓板、地下1樓與2樓板未完成部分繼續施作完成，增加地下結構側向勁度及重量，避免地下連續壁變形，加上控制地下水位在地面下4公尺，才能降低危害基地旁台鐵與高鐵地下隧道、偶戲博物館及外圍距離15公尺鄰房的風險。

因此，基於公共安全考量，北市府同意施工並完成地下層含地上1樓板構造，避免對鄰近造成公共安全疑慮。

柯文哲 京華城

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