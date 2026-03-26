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柯文哲一審判17年 林月琴：民眾黨應停止煽動民粹、情緒勒索

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林月琴表示，柯文哲案應尊重司法判決，並呼籲特定政黨切勿以政治表演或陰謀論取代法治精神，也應停止操作民粹、煽動情緒勒索與大規模動員等做法。聯合報系資料照
民進黨立委林月琴表示，柯文哲案應尊重司法判決，並呼籲特定政黨切勿以政治表演或陰謀論取代法治精神，也應停止操作民粹、煽動情緒勒索與大規模動員等做法。聯合報系資料照

台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等案，民眾黨前主席柯文哲一審被判17年有期徒刑、褫奪公權6年。民進黨立委林月琴表示，應尊重司法判決，並呼籲特定政黨切勿以政治表演或陰謀論取代法治精神，也應停止操作民粹、煽動情緒勒索與大規模動員等做法，應誠實面對內部政黨治理的系統性問題。

林月琴表示，司法案件並非政治表演，社會大眾應尊重司法程序，回歸事實證據與法律規範，過去常看到「判重了就不相信司法」等雙標邏輯，這種操作民粹、煽動情緒勒索與大規模動員的做法，對法治國家的穩定毫無助益。若不斷操弄司法不可信，將造成國家不安，應避免以陰謀論抹滅司法公信力。

林月琴說，柯文哲案並非單一個案，而是反映出民眾黨「整體政黨治理的問題」，民眾黨內部亂象叢生，包括民眾黨新住民委員會前主委徐春鶯被依反滲透法起訴、民眾黨立委李貞秀的雙重國籍爭議尚未解決，也傳出陸方人士曾關切接班問題。

林月琴認為，不只如此，民眾黨在國會運作也有諸多荒謬現象，民眾黨不應只會喊「政治迫害」，社會在看的是該黨有無能力誠實面對問題，並進行徹底整頓，且讓柯文哲陷入司法危機的源頭是國民黨北市議員鍾小平，民眾黨在憤怒之餘應回歸法治體系，而非誤導年輕支持者去嘲弄司法，唯有尊重司法、回歸法治，才是對國家發展負責的表現。

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