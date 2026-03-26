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應曉薇要再籌3千萬女兒哭了 李文宗能拆電子腳環笑著說「無奈」
京華城案今宣判，其中台北市議員應曉薇被依收賄、洗錢罪判刑15年6月，褫奪公權6年，她原本以3500萬元交保金，限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控，合議庭裁定「加保」3000萬元。女兒應佳妤聽聞要加保，在庭外愁容滿面，支持者在旁替她搧風、安慰；應曉薇是否籌得出3000萬元，還是未知數。
民眾黨主席柯文哲的高中同學兼心腹、眾望基金會董事長李文宗被控收賄、侵占、背信罪，台北地檢署求刑17年4月，台北地院今依公益侵占罪、背信罪判他4年6月徒刑，被訴違背職務收賄罪部分無罪。李原先交保金額為2000萬元、限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控，雖然刑度和檢方求刑有落差，但仍為重罪，北院今裁定只解除電子腳環，維持個案手機監控。
李文宗聽完宣判後說「無奈」，但可能是求刑和判刑差距大，他還能露出微笑，但對於能拆除電子腳環，他感到很高興。
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