應曉薇「加保」3000萬才能重獲自由 女兒應佳妤落淚頻打電話籌錢

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後以7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。台北地方法院今判決柯文哲17年徒刑、台北市議員應曉薇15年6月，並行訊問庭後裁定柯文哲維持原本的強制處分，但應曉薇、威京集團主席沈慶京「加保」3000萬元，應的女兒應佳妤得知裁定結果，在法庭外忍不住落淚，並頻打電話聯繫籌錢。

法院今宣判之前，應曉薇步入法庭前和女兒深情擁抱，母女情深；然而，合議庭續行訊問程序，認為應曉薇原本為3500萬元交保金，限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控，如今一審判決15年6月徒刑，原保證金額不足以擔保她不會逃亡，裁定「加保」3000萬元。

合議庭也諭知交保期限到明日下午5時，屆時若籌不出錢，應曉薇恐再度被羈押。應佳妤得知消息走出法庭，忍不住紅了眼眶頻頻拭淚，身旁的人紛紛獻上擁抱安慰，應佳妤也持續打電話聯繫籌措加保金。

另外，柯文哲維持原本的7000萬元交保金額，並限制出境、出海及限制住居，仍維持配戴電子腳環、個案手機科技監控。柯文哲已約於下午4時45分步出法庭，小草聲援「不屈服、不妥協！」

沈慶京原是1.8億元交保金，限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控，合議庭認為沈因交保時罹患重病，如今狀況不同，可以運用的人脈也不同，因此裁定「加保」3000萬元。

再者，李文宗原先交保金額為2000萬元、限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控，雖然刑度和檢方求刑有落差，但仍為重罪，因此今裁定只解除電子腳環，維持個案手機監控。