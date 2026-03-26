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京華城案一審柯文哲判17年 「告發人」鍾小平：給法官高度評價
民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城案，今一審宣判，柯被判刑17年、褫奪公權6年；威京集團主席沈慶京被判10年等。2024年台北市議員鍾小平檢舉柯文哲涉貪，對於判決結果，他今受訪表示，給法官高度的評價。
鍾小平指出，這一次給法官高度的評價，江審判長本身風評很好，這一次判決「捉大放小」；他說，像是違背職務，柯文哲收賄判13年，市議員應曉薇幾千萬的錢流來流去，這部分重判。
另外，他說，李文宗17年變成具體求刑4年，這是法外施仁；彭振聲判緩刑，變成一天都不用關，應該是覺得彭振聲被柯文哲壓迫，也是法外施仁，「法律也不外乎人情」。
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