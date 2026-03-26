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柯文哲被重判17年 面帶微笑、揮手步出北院
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後以7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。台北地方法院今判決柯文哲17年徒刑、台北市議員應曉薇15年6月，並行訊問庭後裁定柯文哲維持原本交保金額、限制出境、出海及限制住居，並仍維持配戴電子腳環、個案手機科技監控。
今天下午4點38分，柯文哲面帶微笑步出台北地院，門口現場十多名支持者不斷高喊「柯文哲清清白白」口號迎接，柯文哲至少向小草揮了2次手示意，隨後不發一語搭上車離去，直趨台大國際會議中心準備稍後召開的中外記者會。
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