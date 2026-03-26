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法院認定柯文哲收賄判17年 吳怡萱：檢方誤導、反覆糾纏所致
民眾黨前主席柯文哲涉京華城與政治獻金，一審判決17年、褫奪公權6年，合議庭最終認定收賄金額為210萬元。不過，民眾黨北市議員參選人吳怡萱質疑，這是檢方誘導、反覆糾纏說出來的。
吳怡萱今在臉書上指表示，稍早開庭的內容，法官說捐入政治獻金專戶的210萬，不管金額高低，有對價關係。
她質疑，但這210萬前金的說法，朱亞虎被偵訊時，清楚表示不是前金，開庭過程勘驗影片都知道，那是被檢方誘導、反覆糾纏說出來的。
她也說，另外法官說，1500要補強證據，但檢方並沒有補強證據。一審判決出來，「某時地」依舊還是「某時地」。
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