柯文哲判17年柯媽淚崩 李國璋轟民進黨操弄：要期待公平不可能

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，台北地院今宣判，柯收賄有罪判17年，褫奪公權6年。柯媽何瑞英情緒激動，淚控政治迫害，民眾黨新竹黨部前主委李國璋已趕赴身旁陪伴，陪她聊天平復她的情緒。

李國璋指出，柯媽得知判決結果後心情確實比較激動，甚至忍不住掉眼淚。他表示，在目前政治氛圍與民進黨操弄方式下，要期待一個公平、明確且符合期待的判決是不太可能的，這點柯媽也能理解。目前眾人正盡力與她溝通，分散其注意力，陪她聊天南地北，甚至連川普都成了話題，希望能平復她的情緒。

針對柯文哲後續司法攻防，李國璋表示，上訴問題將由柯前主席與律師團隊負責，許多民眾黨的朋友也會一起集思廣益、共同努力。他強調，目前最希望柯媽能保護好自己，尤其她前陣子才因跌倒動過手術，老人家跌倒後的健康狀況往往不容易逆轉，如何維持健康才是最重要的。

至於柯文哲是否會回新竹老家探視母親，李國璋語帶保留表示，並未接獲相關告知。他認為，柯前主席現在隨時可能來來去去，外界應給予隱私空間，不應隨意打擾。李國璋相信柯文哲隨時都會回來看望老人家，畢竟照顧好手術後的長輩是當務之急。