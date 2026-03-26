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柯文哲求降保失敗！沈慶京、應曉薇加保3千萬 李文宗解除電子腳環

聯合報／ 記者林孟潔蕭雅娟王聖藜蔣永佑王宏舜／台北即時報導
台北市前市長柯文哲任內涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，北院今天下午宣判，審判長日前要求被告均應到庭。今天柯文哲（右）在黃國昌（左）等人陪伴下到庭聆聽判決。記者許正宏／攝影
台北市前市長柯文哲任內涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，北院今天下午宣判，審判長日前要求被告均應到庭。今天柯文哲（右）在黃國昌（左）等人陪伴下到庭聆聽判決。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後以7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。台北地方法院今判決柯文哲17年徒刑、台北市議員應曉薇15年6月，並行訊問庭後裁定柯文哲維持原本交保金額、限制出境、出海及限制住居，並仍維持配戴電子腳環、個案手機科技監控。

另外，沈慶京原是1.8億元交保金，限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控，合議庭認為沈因交保時罹患重病，如今狀況不同，可以運用的人脈也不同，因此裁定「加保」3000萬元。

合議庭指出，應曉薇原本為3500萬元交保金，限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控，如今一審判決15年6月徒刑，原保證金額不足以擔保她不會逃亡，因此也「加保」3000萬元。

再者，李文宗原先交保金額為2000萬元、限制出境、出海及限制住居、電子腳環、個案手機監控，雖然刑度和檢方求刑有落差，但仍為重罪，因此今裁定只解除電子腳環，維持個案手機監控

應曉薇訊問庭時向合議庭表示，請求審判長幫忙降保，「我沒有能力加保，我不可能逃亡」，請盡可能維持現狀，她必須回家照顧媽媽。應曉薇委任律師表示，應曉薇是現任政治人物，曾為藝人，不可能逃亡。

合議庭審理11名被告，除柯文哲外，另有威京集團主席沈慶京判刑10年，褫奪公權5年；台北市議員應曉薇判刑15年6月，褫奪公權6年；台北市前副市長彭振聲判刑2年，褫奪公權1年，並宣告緩刑3年；都委會前執秘邵琇珮判刑1年3月，褫奪公權1年，緩刑3年；都發局前局長黃景茂判刑6年6月，褫奪公權3年。

另外，台北市前市長辦公室主任李文宗被依公益侵占、背信罪判刑4年6月；前木可公關負責人李文娟被依公益侵占、商業會計法填製不實憑證罪判刑2年4月；會計師端木正判刑1年；應曉薇的顧問吳順民、威京集團前財務經理張志澄均判決無罪。

審判長江俊彥於宣判主文結束後，表示柯文哲、沈慶京涉犯違背職務行、收賄罪，是指收賄210萬元部分，有對價關係存在，本質上就是有「前金後謝」，金額多少不是定罪關鍵，1500萬元部分是供述證據，在法定證據分類上屬於被告審判外不利於己的供述，依刑事訴訟法156條之2不是法官可以自由心證認定的，沒有補強證據下，法官不能認定犯罪事實。

柯文哲 京華城 沈慶京 應曉薇

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