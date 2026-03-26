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京華城案一審柯文哲判17年成最大諷刺 她嘆「戴上魔戒」淪財團幫凶
民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城案，今一審宣判，柯被判刑17年、褫奪公權6年；威京集團主席沈慶京被叛10年等。回鍋選港湖議員的民進黨前立委高嘉瑜今也在臉書說，她過去質詢京華城案時，多次被京華城威脅提告，如今沈慶京被重判10年，總算是遲來的正義。
至於柯文哲，高嘉瑜嘆，戴上權力的魔戒，變成幫「拿刀叉吃人肉的財團」端盤子的最大幫凶，真是最大的諷刺！
高嘉瑜今天在臉書表示，京華城案，她是第一個質詢、也是始終堅持392%，從前市長郝龍斌到柯文哲，她一再在質詢台上警告：「絕對不能讓財團從中獲取暴利！」並且始終堅持「對的事就該堅持，人民才是市府的後盾。」
高嘉瑜說，2015年時，柯文哲曾在市長室會議親口對她承諾：「要560%容積就要用買的！」
2017年柯文哲說「法律問題法律解決。」2020年後：柯市府突然大開綠燈，讓京華城以不符要件的都更獎勵，取得840%容積。
「為什麼要盯緊京華城？」高嘉瑜說，這不是單純的商業開發，而是涉及重大的公共利益！容積率三級跳，從最初的392%一路闖關到560%，最後竟暴增到史上最高的840%！這多出來的近 2 萬坪空間，換算獲利超過百億元。還有財團特權，為什麼普通市民違反土地使用分區就被罰，財團卻能「想變就變」？從工業區變商業區？
高嘉瑜說，面對京華城財團多次威脅提告、在媒體放話抹黑、寄律師信，她從未退縮。如今沈慶京被重判10年，總算是遲來的正義！
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