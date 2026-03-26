不滿柯文哲被重判17年…游智彬砸水球鬧場 嗆警「捧賴清德懶趴」爆衝突

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地方法院今判柯文哲有期徒刑17年、褫奪公權6年。可上訴。新黨副秘書長游智彬不滿柯文哲被重判，約在下午3點多，突然背著一大袋水球現身北院外，丟向同夥手持有疑似賴清德畫像、上面寫的「政治迫害、司法霸凌」的看板，游智彬稱持水球怒砸看板，是象徵人民的怒吼。

現場員警見狀上前制止，游智彬立刻把袋子內數十顆水球撒落地面，要現場小草「自己撿起來自己丟」，有少數民眾響應，眼見游智彬不斷炒熱氣氛，現場員警再度制止，並一一踩破散落地面的水球。

游智彬不滿被阻止，立刻大聲叫囂，不斷質疑警察，期間怒嗆「給我克制一點」、「想幹拐子是不是」、「敗類、愧對人民的血汗錢」。

現場優勢警力把游智彬團團圍住，並不斷把他向外推、帶離現場，游智彬仍情緒高漲，不斷嗆「賴清德X你娘」等語，更發話「現場警察都是在捧賴清德的懶趴」，還說「為什麼法官敢判柯文哲這麼重，都是警察在包庇」，語焉不詳，隨後雙方衝突趨緩，游智彬自行離去。

新黨副秘書長游智彬（黃色背心者）不滿柯文哲被重判，約在下午3點多，突然背著一大袋水球現身北院外並扔擲，現場員警見狀上前制止，雙方爆發衝突。記者翁至成／攝影

新黨副秘書長游智彬不滿柯文哲被重判，約在下午3點多，突然背著一大袋水球現身北院外並扔擲，現場員警見狀上前制止，雙方爆發衝突。記者翁至成／攝影

新黨副秘書長游智彬（黃色背心者）不滿柯文哲被重判，約在下午3點多，突然背著一大袋水球現身北院外並扔擲，現場員警見狀上前制止，雙方爆發衝突。記者翁至成／攝影