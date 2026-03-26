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影／柯文哲涉京華城案 一審判17年
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，歷經羈押逾1年後交保並接受電子監控，台北地方法院今（26）日下午2時30分宣判，一審依收賄、圖利等罪判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，全案仍可上訴。柯於審理期間否認犯行，並主張遭政治迫害。
同案被告中，威京集團主席沈慶京遭判10年，台北市議員應曉薇則被判15年6月、褫奪公權6年，三人均屬本案重刑焦點。
由於判決結果牽動政壇發展，加上相關法規對柯文哲參選資格有所限制，後續政治效應備受關注。
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