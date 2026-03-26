快訊

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲遭重判17年 黃國昌難以置信：阿北沒有放棄、我們就不會放棄

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。記者季相儒／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。記者季相儒／攝影

台北地方法院今天一審宣判京華城案，民眾黨前主席柯文哲遭到重判17年、褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌表示，對於判決結果難以置信，心情迄今更是難以平復，此時此刻必須打起精神，「這條路還非常非常的漫長，只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄。」

柯文哲身陷京華城、民眾黨政治獻金等案，台北地方法院今天一審重判17年、褫奪公權6年。

黃國昌稍早在臉書發文表示，自己聽到一審宣判結果，坦白說難以置信，心情迄今難以平復，目前還沒有看到判決理由，他無法向大家完整說明。

然而，黃國昌說，自己完全無法理解，法院沒有認定柯文哲收受1500萬元，卻把捐給民眾黨的210萬元當成賄款，「柯文哲根本不知道有捐210萬元給民眾黨，這到底是哪門子賄賂？（李文宗被控共同收受210萬元賄賂的部分無罪），簡直是太扯了！」

黃國昌表示，此時此刻更要打起精神，因為這條路還非常漫長，「只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄」，更何況民眾黨不只是爭取柯文哲的清白，更是要挽救淪為民進黨禁臠的司法。

黃國昌也說，自己在第一時間指示中央黨部全體同仁，全力協助柯文哲的家人，陪伴他們度過煎熬時刻，「縱然身處雨中，我們必會盼到天晴。」

柯文哲 京華城

延伸閱讀

整理包／一審被判17年！柯文哲京華城案爭議、指控罪名是什麼？重點QA一次看懂

【即時短評】貪汙判17年重罪 司法斷柯文哲參選路重創白色力量

柯文哲遭判刑17年 民眾黨北市議員：極端判決 歷史沉痛一頁

柯文哲重判17年 民進黨議員許淑華：法院認罪證明確才做此判決

相關新聞

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

歷經1年半調查與審理，台北市長柯文哲涉京華城容積爭議與政治獻金案，台北地院下午宣判，柯文哲被認定犯違背職務收受賄賂、公益侵占（2罪）、背信等共4罪，應執行有期徒刑17年。

柯文哲被重判17年 面帶微笑、揮手步出北院

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後以7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。台北地方法院今判決柯文哲17年徒刑、台北市議員應曉薇15年6月，並行訊問庭後裁定柯文哲維持原本交保金額、限制出境、出海及限制住居，並仍維持配戴電子腳環、個案手機科技監控。

柯文哲求降保失敗！沈慶京、應曉薇加保3千萬 李文宗解除電子腳環

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後以7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。台北地方法院今判決柯文哲17年徒刑、台北市議員應曉薇15年6月，並行訊問庭後裁定柯文哲維持原本交保金額、限制出境、出海及限制住居，並仍維持配戴電子腳環、個案手機科技監控。

柯文哲被判17年強調不會逃亡 7千萬交保金向母妹借嘆「可以減嗎」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後以7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。台北地方法院今依違背職務收賄、公益侵占、背信罪判決柯文哲17年徒刑，褫奪公權6年，並在宣判後續行訊問庭，柯文哲表示「我一定不會逃亡」，沒有必要再裝電子腳環。

京華城案一審判決出爐！柯文哲重判17年褫奪公權6年 應曉薇15年6月、沈慶京10年

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。柯不認罪，答辯主訴政治迫害，作證時拒絕證言，台北地方法院今下午2點30分宣判。柯被重判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴。 另外，應曉薇被判15年6月、沈慶京10年、黃景茂6年6月、彭振聲2年緩刑3年、邵琇珮1年3月緩刑3年、李文宗4年6月、李文娟2年4月、吳順民和張志澄無罪。

整理包／一審被判17年！柯文哲京華城案爭議、指控罪名是什麼？重點QA一次看懂

歷經一年半調查與審理，前台北市長柯文哲涉入京華城容積爭議與政治獻金案，今（26）日下午終於迎來關鍵判決，台北地院今一審宣判，柯文哲4罪判處應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。 此案自偵辦以來，橫跨司法與政壇，引發高度關注與討論，如今判決結果出爐，不僅牽動柯文哲個人政治前途，也為整起「京華城風暴」寫下重要階段性一頁。「聯合新聞網」為大家整理這場長達一年半的司法與政治風暴，讓你一次看懂事件的來龍去脈與最新走向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。