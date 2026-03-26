柯文哲判17年 民進黨團：好好打官司、捍衛自身清白

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，一審遭判17年、褫奪公權6年，可上訴，依據現行法律，柯文哲確定無緣2028年總統大選。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，尊重司法判決，社會應理性看待，避免過度政治操作，且此案還可以上訴，當事人應循正當法律程序捍衛自身清白。

莊瑞雄指出，尊重司法判決是法治國家基本原則，柯文哲案歷經調查、起訴及法院審理，社會應理性看待，避免過度政治操作。民進黨態度是，不分藍綠依法辦理，「該怎麼辦就怎麼辦」，尤其面對涉及公共利益跟廉政的案件，就讓司法專業審理，外界不用過度干擾。

莊瑞雄續指，目前此案還可以上訴，相關當事人可循正當法律程序捍衛自身權益。台灣社會期待乾淨透明的政治環境，沒人可以凌駕法律之上，柯文哲應該繼續好好地打官司，捍衛自身清白。

根據「總統副總統選舉罷免法」，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定，不得登記為總統、副總統候選人，換言之，柯文哲近年挑戰總統大位確定夢碎。

莊瑞雄表示，柯文哲唯一能做的，就是透過上訴動搖原審判決，比如二審可能變成判9年，民進黨不從柯文哲到底是否具備參選資格評論，徒增一些干擾，應循正當程序捍衛自身權益。