沈慶京法庭苦求降保為1億 自爆五百萬保金向經濟部前部長張家祝借

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲4大案稍早宣判，威京集團主席沈慶京因行賄罪遭判10年，並依合議庭要求到庭聽判。宣判後法官隨即進行強制處分的訊問庭，沈慶京當庭喊窮，表示自己已經沒錢，希望能降低保釋金八千萬，將原本的一億八千萬元加上人保，降至一億元，還當庭自爆其中五百萬保金是向前經濟部長張家祝所借。

沈慶京律師表示，目前已有企業想搶威京集團的經營權，沈從來沒有潛逃想法，請審判長審酌他的成長史，當年沒去美國，也沒辦過綠卡，願意留在貧窮的台灣打拼，現在他已被銀行抽銀根，股票也賣掉，如果他還有錢，不會被人家搶經營權。

沈接著表示，現在自己手頭只剩三、五千萬，都是向親友和同事借來的，其中還有五百萬是前經濟部張家祝所借，他現在兩方面都很痛苦，希望把本來的一億八千萬保金中的八千萬減掉，讓他方便還錢。

沈慶京的律師廖威智指出，沈慶京遭判10年，顯然低於檢方求刑的17年，法院只認為行賄款210萬元成立，說明沈不法程度已變低，請求拿掉電子腳環，解除三限及降低保金，以符合比例原則。

沈的另一位律師徐履冰指出，沈慶京的企業面臨重大危機，他與海外沒有聯繫，檢方的犯罪故事法院也不採，不認「1500」是行賄款，沒有接受檢方全部指控，因此沈有降低強制處分的空間，當然也會上訴以爭取清白。