聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲遭判17年 蘇巧慧這麼說
民眾黨前主席柯文哲今被台北地院依違背職務收賄、公益侵占、背信罪判決17年徒刑，褫奪公權6年，可上訴。民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，新北市長的責任是照顧市民，促進產業和就業，減輕市民的各種負擔，所以新北市民是要選擇下一任具有領導力、決斷力、協調力和活力的市長。「對於司法案件的判決，我們的態度就是尊重司法。」
蘇巧慧說，她相信選戰的主軸仍然會回到候選人個人有沒有領導新北市的能力，有沒有讓新北更新、更好的特質和能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。