柯文哲遭判17年 蘇巧慧這麼說

民眾黨前主席柯文哲今被台北地院依違背職務收賄、公益侵占、背信罪判決17年徒刑，褫奪公權6年，可上訴。民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，新北市長的責任是照顧市民，促進產業和就業，減輕市民的各種負擔，所以新北市民是要選擇下一任具有領導力、決斷力、協調力和活力的市長。「對於司法案件的判決，我們的態度就是尊重司法。」

蘇巧慧說，她相信選戰的主軸仍然會回到候選人個人有沒有領導新北市的能力，有沒有讓新北更新、更好的特質和能力。