酸柯文哲遭重判還剩多少小草？ 林俊憲：2028民眾黨會立刻泡沫化

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地方法院今宣判柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年，可上訴。民進黨立委林俊憲認為，柯文哲遭重判後，將會有三點影響，且認為未來藍白合只會在國會出現，等到2028選舉，民眾黨會立刻泡沫化、會立刻消失，「重判後還剩下多少小草？」

林俊憲稍早表示，柯文哲貪汙罪這一項判了13年，柯文哲不能選總統，也對台灣政壇會出現重大影響，首先藍白合的規格就降低，2028總統大選沒有民眾黨的角色、民眾黨出局；其次今年2026縣市長選舉，柯文哲講話還剩下多少的支持度？這個恐怕也是國民黨要自己評估的。

林俊憲說，國民黨在今年大選，針對藍白合，國民黨內部也會出現兩種聲音，柯文哲還出現多少小草？絕大多數小草對柯文哲的信仰恐怕還在，但這次宣判怕是嚇死很多所有選民，國民黨跟柯文哲在今年選舉的合作也勢必要重新評估；第三，國會中，國民黨還需要民眾黨這關鍵8席，藍白合未來只會剩下在國會。

林俊憲認為，下一次總統立委選舉，當民眾黨無法成為關鍵少數時，民眾黨會立刻泡沫化、會立刻消失，柯文哲在這次遭重判，民眾黨要忙碌、柯文哲要做的就是「喊司法追殺」，至於柯文哲接下來最關心的是遭重判後還剩下多少小草？「選前將會製造許多政治事端，天下大亂，小草才不會散。」