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柯文哲遭判17年 他鬧場喊民眾黨支持貪汙…小草怒揮拳
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。台北地方法院今下午2點30分宣判，柯被判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。可上訴。
消息傳出，意見表達區的小草氣氛一度低迷，有小草皺眉啜泣，但有人仍高喊「柯文哲清清白白」，接著黨公職輪番發表談話，期間有小草大喊「這不是不太平，這是不合理」。
議員陳宥丞發話指出，現場支持柯文哲的每一個人都很重要，之後的二審、三審都需要支持的聲音，也提到要發出「自由的怒吼」，更舉雨果的悲慘世界，描述柯文哲就如同尚萬強遭判重刑。
在陳宥丞發話的同時，一名男子突然站在後面大喊「支持貪汙除罪化」，現場有小草發現有人鬧事，立刻出拳毆打至少十拳，接著把他趕走，現場維安警察也接手，把他架離現場，氣氛一度緊繃。
稍後下午5點民眾黨將在台大國際會議中心開中外記者會，預計柯文哲離開台北地院時不會受訪。
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