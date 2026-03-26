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柯文哲遭重判17年！蔣萬安舉兩案喊別雙標「民眾眼睛是雪亮」
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案今天一審判決出爐，遭重判有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴。台北市長蔣萬安表示，民眾期待判決應是本於事實，不要有雙標或政治追殺敢，對比共諜、中油涉貪案，標準是否一致，「民眾眼睛是雪亮的」。
蔣萬安表示，雖然尚未看到判決書，但民眾期待的是要本於事實、釐清真相，要勿縱也要勿枉，不要讓民眾有雙重標準以及政治追殺的感覺，對比共諜案、中油官員涉貪案，「標準是否一至民眾眼睛是雪亮的」。
針對是否會影響藍白合佈局，是否會幫民眾黨小雞站台，蔣表示，「一切遵照黨部安排。」
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