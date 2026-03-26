柯文哲被判17年強調不會逃亡 7千萬交保金向母妹借嘆「可以減嗎」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後以7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。台北地方法院今依違背職務收賄、公益侵占、背信罪判決柯文哲17年徒刑，褫奪公權6年，並在宣判後續行訊問庭，柯文哲表示「我一定不會逃亡」，沒有必要再裝電子腳環。

合議庭審理11名被告，除柯文哲外，另有威京集團主席沈慶京判刑10年，褫奪公權5年；台北市議員應曉薇判刑15年6月；台北市前副市長彭振聲判刑2年，褫奪公權1年，並宣告緩刑3年；都委會前執秘邵琇珮判刑1年3月，褫奪公權1年，緩刑3年；都發局前局長黃景茂判刑6年6月。

另外，台北市前市長辦公室主任李文宗被依公益侵占、背信罪判刑4年6月；前木可公關負責人李文娟被依公益侵占、商業會計法填製不實憑證罪判刑2年4月；會計師端木正判刑1年；應曉薇的顧問吳順民、威京集團前財務經理張志澄均判決無罪。

審判長江俊彥於宣判主文結束後，表示柯文哲、沈慶京涉犯違背職務行、收賄罪，是指收賄210萬元部分，有對價關係存在，本質上就是有「前金後謝」，金額多少不是定罪關鍵，1500萬元部分是供述證據，在法定證據分類上屬於被告審判外不利於己的供述，依刑事訴訟法156條之2不是法官可以自由心證認定的，沒有補強證據下，法官不能認定犯罪事實。

柯文哲說，「我一定不會逃亡」，電子腳鐶沒有必要，也不用限制住居，之前交保金7000萬元是跟他母親和妹妹借的，「可以減嗎？」柯委任律師鄭深元指出，柯沒有逃亡之虞，證人交互詰問完畢沒有串證之虞，況且法院今日判決刑度比檢方求刑28年半還低，被告無逃亡可能。

柯委任律師陸正義指出，被告遵期到庭，科技監控也有準時報到，要去日本參加兒子畢業典禮也有向法院聲請，遵從法院裁定，沒有逃亡動機，希望維持原交保金額，不要再加保；先前籌措7000萬元已經非常勉強。

柯委任律師蕭奕弘說，柯身為政治人物，肩負政黨存續與發展，考量判決刑度與檢方求刑有落差，希望可以降保。

主任檢察官林俊廷則說，柯文哲等四人刑度非輕，仍有上訴審及刑罰執行程序，原羈押原因存在，希望至少維持原有的處分。