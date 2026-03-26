京華城案一審宣判 柯文哲遭重判17年徒刑

歷經一年半調查與審理，前台北市長柯文哲涉入京華城容積爭議與政治獻金案，今（26）日下午終於迎來關鍵判決，台北地院今一審宣判，柯文哲4罪判處應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。 此案自偵辦以來，橫跨司法與政壇，引發高度關注與討論，如今判決結果出爐，不僅牽動柯文哲個人政治前途，也為整起「京華城風暴」寫下重要階段性一頁。「聯合新聞網」為大家整理這場長達一年半的司法與政治風暴，讓你一次看懂事件的來龍去脈與最新走向。

2026-03-26 16:00