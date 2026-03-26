快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

美食節目主持人馬桶上猝逝 電視台哀悼證實是他

聽新聞
0:00 / 0:00

4大案宣判到庭聽判 柯文哲著深灰西裝、面帶微笑步入北院

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲4大案，今天下午2點30分即將宣判，檢方共起訴他貪汙違背職務收賄、圖利及刑法公益侵占和背信共4罪，合計具體求刑28年6月。由於法官要求相關被告必須到庭聽判，稍早柯文哲已面帶微笑步入台北地方法院，未有任何發言。

今天從將近中午開始，民眾黨便在台北地院、台北地檢署周遭重兵佈署，不僅黨公職人員進進出出、各自接受媒體訪問，不斷強調對柯文哲的清白有信心；小草們也陸續聚集，開始高呼口號「柯文哲加油」等，並由現場維安警力負責維持秩序。

稍早柯文哲在小草夾道相挺和支持口號中，身著深灰色西裝外套、西褲及淺藍色襯衫，由3名律師團及民眾黨幕僚陪伴下，自台北地院大門進入法院，他神情自若、面帶微笑，但未做出任何表示。

口號 西裝 民眾黨 柯文哲 京華城

延伸閱讀

宣判前媒體問柯文哲「2028交棒黃國昌？」 柯未答

直播／判決即將出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案14:30宣判

京華城等案宣判 黃景茂、張志澄、李文娟將到庭

柯文哲宣判倒數計時...一審有罪無罪將揭曉 全案偵審大事記看這裡！

相關新聞

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。柯不認罪，答辯主訴政治迫害，作證時拒絕證言，台北地方法院今下午2點30分宣判。柯被判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。可上訴。

柯文哲涉貪案一審宣判 北市警封路維安⋯北院外小草人數曝

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等弊案，從檢方發動偵查後起訴，到今天台北地方法院宣布判決，歷時約一年半的時間，柯文哲案堪稱近年最受矚目宣判，北院外的意見表達區至今已聚集逾50名小草。

柯文哲宣判倒數計時...一審有罪無罪將揭曉 全案偵審大事記看這裡！

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等弊案，從檢方發動偵查後起訴，到台北地方法院判決歷時約一年半的時間，柯也陸續被羈押一年，期間歷經父喪，柯和律師團在法庭上則多次「槓上」檢察官，如今一審判決下午即將出爐，法院也要求柯到庭聽判，若貪汙罪判刑確定，也會影響未來總統路。

整理包／柯文哲世紀大案！京華城案爭議是啥？柯文哲被控哪些罪？重點QA一次看懂

台北地方法院今（26）日針對備受矚目的「京華城案」一審宣判，前台北市長柯文哲涉入京華城容積爭議與政治獻金案，遭北檢求刑28年6月，歷經一年半調查與審理，今天下午將迎來關鍵判決。「聯合新聞網」幫大家整理這場長達一年半的司法與政治風暴，讓你一次看懂「京華城大戲」最新走向。 從2010年京華城計畫拆除重建，因容積率長期與北市府角力，2024年檢方發動搜索，2024年12月起訴、2025年9月柯文哲以7,000萬元交保，偵審多時最終將於2026年3月26日一審宣判。

4大案宣判到庭聽判 柯文哲著深灰西裝、面帶微笑步入北院

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲4大案，今天下午2點30分即將宣判，檢方共起訴他貪汙違背職務收賄、圖利及刑法公益侵占和背信共4罪，合計具體求刑28年6月。由於法官要求相關被告必須到庭聽判，稍早柯文哲已面帶微笑步入台北地方法院，未有任何發言。

素人崛起到被控涉貪 柯文哲白色力量能否延續今陷關鍵

民眾黨前主席柯文哲2014年棄醫從政一舉拿下台北市首長寶座，在政壇刮起「柯P旋風」，2024年再上一層樓征戰總統大選，儘管落敗但成功讓民眾黨成為國會關鍵少數。不過柯文哲選後捲入司法案件，因京華城案遭羈押長達一年並遭檢方求處重刑，今天下午一審宣判，結果左右柯文哲政治生命，也影響政壇未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。