4大案宣判到庭聽判 柯文哲著深灰西裝、面帶微笑步入北院

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等弊案，從檢方發動偵查後起訴，到台北地方法院判決歷時約一年半的時間，柯也陸續被羈押一年，期間歷經父喪，柯和律師團在法庭上則多次「槓上」檢察官，如今一審判決下午即將出爐，法院也要求柯到庭聽判，若貪汙罪判刑確定，也會影響未來總統路。

2026-03-26 11:33