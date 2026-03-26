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4大案宣判到庭聽判 柯文哲著深灰西裝、面帶微笑步入北院
民眾黨前主席、前台北市長柯文哲4大案，今天下午2點30分即將宣判，檢方共起訴他貪汙違背職務收賄、圖利及刑法公益侵占和背信共4罪，合計具體求刑28年6月。由於法官要求相關被告必須到庭聽判，稍早柯文哲已面帶微笑步入台北地方法院，未有任何發言。
今天從將近中午開始，民眾黨便在台北地院、台北地檢署周遭重兵佈署，不僅黨公職人員進進出出、各自接受媒體訪問，不斷強調對柯文哲的清白有信心；小草們也陸續聚集，開始高呼口號「柯文哲加油」等，並由現場維安警力負責維持秩序。
稍早柯文哲在小草夾道相挺和支持口號中，身著深灰色西裝外套、西褲及淺藍色襯衫，由3名律師團及民眾黨幕僚陪伴下，自台北地院大門進入法院，他神情自若、面帶微笑，但未做出任何表示。
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