快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

美食節目主持人馬桶上猝逝 電視台哀悼證實是他

聽新聞
0:00 / 0:00

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等弊案，台北地方法院今下午2點30分宣判，柯文哲下午抵達台北地院。記者季相儒／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等弊案，台北地方法院今下午2點30分宣判，柯文哲下午抵達台北地院。記者季相儒／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。柯不認罪，答辯主訴政治迫害，作證時拒絕證言，台北地方法院今下午2點30分宣判。柯被判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。可上訴。

合議庭審理11名被告，除柯文哲外，另有威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮、威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇、應女的顧問吳順民、柯辦前主任李文宗、前木可公關負責人李文娟、會計師端木正，合議庭同時對10人宣示判決主文。

合議庭3個月前排訂宣判庭期，諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人出庭聽判，法界為此預測4人獲判重刑的機率不低，其中，又以柯文哲的判決結果最動見觀瞻。

依總統副總統選舉罷免法第26條規定，「曾犯貪汙罪經有罪判決確定」、或不論罪名「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」者不得登記參選，柯從未表態放棄2028年再戰大位，案子判決後柯的走向，討論必然更多。

柯文哲所涉4大罪狀，尤以違背職務收賄之認定最受關注，一旦有罪刑期10年起跳，關乎柯的政治生命。檢察官控訴柯文哲向沈慶京收賄的核心證據，是在柯家查扣的硬碟，柯去年10月7日作證接受檢察官詰問，對硬碟內「工作簿」Excel檔證中的數字「小沈1500」、人名相關提問，16次拒絕證言。

檢廉2024年8月30日對柯發動搜索，12月26日偵結移審，歷時118天；法院同日分案召開羈押庭，2025年12月24日辯論終結，歷時363天，柯偵、審共羈押禁見368天，柯本月9日遞狀聲請暫時解禁赴日本，法官已駁回聲請案。

起訴說，柯文哲與沈慶京達成期約，收受1710萬元賄款指示都發局將京華城陳情案送都委會研議，圖利鼎越開發121億元，另以前木可公司涉公益侵占6834萬元、挪用眾望基金會827萬元涉背信罪，檢方起訴、論告都對柯求刑28年6月。

柯文哲對收賄、圖利罪的抗辯主軸為陳情案「於主觀上沒有圖利犯意」，全權由都委會依法處理、研議，更否認收賄。

柯文哲出庭時，於專業訴訟策略、法條違法要件上，委由辯護律師團分工與檢方攻防，自己主打民進黨操弄司法打擊在野黨行政治迫害訴求，並數落檢察官押人取供辦案程序違法，蒞庭公訴檢察官對柯「訴訟外」的言語，奉命冷回應、回歸證據法則。

邵琇珮 民眾黨 Excel 柯文哲 京華城

延伸閱讀

京華城等案宣判 黃景茂、張志澄、李文娟將到庭

柯文哲宣判倒數計時...一審有罪無罪將揭曉 全案偵審大事記看這裡！

京華城案將宣判 柯文哲步出家門神情輕鬆「上工上工」

柯文哲2028總統大夢 若是「這幾種」判法就說拜拜

相關新聞

直播／判決即將出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案14:30宣判

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。柯不認罪，答辯主訴政治迫害，作證時拒絕證言，台北地方法院今下午2點30分宣判。

柯文哲涉貪案一審宣判 北市警封路維安⋯北院外小草人數曝

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等弊案，從檢方發動偵查後起訴，到今天台北地方法院宣布判決，歷時約一年半的時間，柯文哲案堪稱近年最受矚目宣判，北院外的意見表達區至今已聚集逾50名小草。

柯文哲宣判倒數計時...一審有罪無罪將揭曉 全案偵審大事記看這裡！

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等弊案，從檢方發動偵查後起訴，到台北地方法院判決歷時約一年半的時間，柯也陸續被羈押一年，期間歷經父喪，柯和律師團在法庭上則多次「槓上」檢察官，如今一審判決下午即將出爐，法院也要求柯到庭聽判，若貪汙罪判刑確定，也會影響未來總統路。

整理包／柯文哲世紀大案！京華城案爭議是啥？柯文哲被控哪些罪？重點QA一次看懂

台北地方法院今（26）日針對備受矚目的「京華城案」一審宣判，前台北市長柯文哲涉入京華城容積爭議與政治獻金案，遭北檢求刑28年6月，歷經一年半調查與審理，今天下午將迎來關鍵判決。「聯合新聞網」幫大家整理這場長達一年半的司法與政治風暴，讓你一次看懂「京華城大戲」最新走向。 從2010年京華城計畫拆除重建，因容積率長期與北市府角力，2024年檢方發動搜索，2024年12月起訴、2025年9月柯文哲以7,000萬元交保，偵審多時最終將於2026年3月26日一審宣判。

4大案宣判到庭聽判 柯文哲著深灰西裝、面帶微笑步入北院

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲4大案，今天下午2點30分即將宣判，檢方共起訴他貪汙違背職務收賄、圖利及刑法公益侵占和背信共4罪，合計具體求刑28年6月。由於法官要求相關被告必須到庭聽判，稍早柯文哲已面帶微笑步入台北地方法院，未有任何發言。

素人崛起到被控涉貪 柯文哲白色力量能否延續今陷關鍵

民眾黨前主席柯文哲2014年棄醫從政一舉拿下台北市首長寶座，在政壇刮起「柯P旋風」，2024年再上一層樓征戰總統大選，儘管落敗但成功讓民眾黨成為國會關鍵少數。不過柯文哲選後捲入司法案件，因京華城案遭羈押長達一年並遭檢方求處重刑，今天下午一審宣判，結果左右柯文哲政治生命，也影響政壇未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。