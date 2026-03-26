直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，羈押1年後7000萬元交保，目前以電子腳環科技監控。柯不認罪，答辯主訴政治迫害，作證時拒絕證言，台北地方法院今下午2點30分宣判。柯被判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。可上訴。

合議庭審理11名被告，除柯文哲外，另有威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮、威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇、應女的顧問吳順民、柯辦前主任李文宗、前木可公關負責人李文娟、會計師端木正，合議庭同時對10人宣示判決主文。

合議庭3個月前排訂宣判庭期，諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人出庭聽判，法界為此預測4人獲判重刑的機率不低，其中，又以柯文哲的判決結果最動見觀瞻。

依總統副總統選舉罷免法第26條規定，「曾犯貪汙罪經有罪判決確定」、或不論罪名「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」者不得登記參選，柯從未表態放棄2028年再戰大位，案子判決後柯的走向，討論必然更多。

柯文哲所涉4大罪狀，尤以違背職務收賄之認定最受關注，一旦有罪刑期10年起跳，關乎柯的政治生命。檢察官控訴柯文哲向沈慶京收賄的核心證據，是在柯家查扣的硬碟，柯去年10月7日作證接受檢察官詰問，對硬碟內「工作簿」Excel檔證中的數字「小沈1500」、人名相關提問，16次拒絕證言。

檢廉2024年8月30日對柯發動搜索，12月26日偵結移審，歷時118天；法院同日分案召開羈押庭，2025年12月24日辯論終結，歷時363天，柯偵、審共羈押禁見368天，柯本月9日遞狀聲請暫時解禁赴日本，法官已駁回聲請案。

起訴說，柯文哲與沈慶京達成期約，收受1710萬元賄款指示都發局將京華城陳情案送都委會研議，圖利鼎越開發121億元，另以前木可公司涉公益侵占6834萬元、挪用眾望基金會827萬元涉背信罪，檢方起訴、論告都對柯求刑28年6月。

柯文哲對收賄、圖利罪的抗辯主軸為陳情案「於主觀上沒有圖利犯意」，全權由都委會依法處理、研議，更否認收賄。

柯文哲出庭時，於專業訴訟策略、法條違法要件上，委由辯護律師團分工與檢方攻防，自己主打民進黨操弄司法打擊在野黨行政治迫害訴求，並數落檢察官押人取供辦案程序違法，蒞庭公訴檢察官對柯「訴訟外」的言語，奉命冷回應、回歸證據法則。