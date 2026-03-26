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素人崛起到被控涉貪 柯文哲白色力量能否延續今陷關鍵

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲2014年棄醫從政一舉拿下台北市首長寶座，在政壇刮起「柯P旋風」，2024年再上一層樓征戰總統大選，儘管落敗但成功讓民眾黨成為國會關鍵少數。不過柯文哲選後捲入司法案件，因京華城案遭羈押長達一年並遭檢方求處重刑，今天下午一審宣判，結果左右柯文哲政治生命，也影響政壇未來。

回顧柯文哲的崛起，在政壇上堪稱寫下傳奇的一頁。人稱「柯P」的柯文哲本來是台大醫院加護病房主任，由於經常「敢言」針砭台大醫院弊病，曾經是醫界最敢開砲的醫生。2014年因台大器捐案遭攻擊促使他棄醫從政，第一次參選就掀起「白色力量」，成功在當選台北市長。

柯文哲發言直白、犀利風格，成為媒體追逐焦點，吸引一群死忠支持者「柯粉」追隨。柯文哲2017年舉辦雙城論壇提出「兩岸一家親」論述後，引爆綠營支持者不滿，民進黨也在2018年與柯文哲正式「綠白分手」，在爭取北市長連任時，推出綠營候選人姚文智，最後柯文哲以3500票微幅差擊敗國民黨對手丁守中，驚險連任。

柯文哲在2019年創辦「民眾黨」，並在2020年拿下5席立委，柯文哲同時取得下屆總統大選門票，2023年宣布角逐總統大選，讓選戰呈現藍綠白三腳督局面。藍白雙方曾試圖合作，但最後在「君悅會」上正式宣告破局，最後柯文哲得票雖然墊底，但也獲得26%選票，並讓民眾黨在國會增加到8席立委，成為國會三黨不過半的關鍵角色。

柯文哲在政壇一路順風順水，但在總統大選後陷入政治生涯嚴峻風暴。民眾黨先是爆發政治獻金申報不實亂帳案，接著柯文哲被控在台北市長任內辦理京華城案時涉及圖利，遭檢方羈押長達一年之久，在羈押期間陸續發生柯文哲父親過世、台北市前副市長彭振聲妻子輕生等，讓柯文哲支持者小草憤慨。

柯文哲去年9月交保獲釋，並遭檢方求處28年6個月重刑，台北地方法院排定今天下午宣判。政壇分析有三種可能，第一種是無罪，柯文哲將滿血復活；第二種可能是獲判10年以下輕罪，那柯文哲只能算「元氣大傷」，仍能參選2026年地方首長或2028年總統；第三種可能是被依貪汙罪重判10年以上，依照選罷法柯文哲「總統夢」確定夢碎，無法登記參選。

法院今天的判決備受各界矚目，不只左右柯文哲政壇生涯未來，也左右民眾黨未來，柯文哲的消長甚至也牽動政壇藍綠白版塊。柯文哲若遭重判勢必讓「藍白合」緊密合作，但若輕判也許會重演總統大選三腳督局面，並未不利於現在的賴清德總統，因此今天法院判決，可以說是政壇最關鍵的一天。

柯文哲 京華城

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