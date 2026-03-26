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柯文哲案受命法官「小芳芳」辦案風格很殺！同學：但唱歌好聽

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
柯文哲案審判長江俊彥外型帥氣。圖／聯合報系資料照片
柯文哲案審判長江俊彥外型帥氣。圖／聯合報系資料照片

承審柯文哲涉貪案台北地院合議庭受命法官許芳瑜，審案風格強勢，量刑少有被上級審撤銷的機率，同僚的形容是「辦案很殺」。脫下法袍的許個性溫柔，聲音如鳥囀，與她在KTV唱過歌的人都豎大拇指比讚，有人私下以「小芳芳」稱呼這位美女。

許芳瑜分案的籤運八字輕，她隸屬重大金融犯罪專庭，常中籤複雜且犯罪金額高的案子，台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金90億元案主嫌曾耀鋒一審判刑16年6月，刑度即出自許芳瑜的評議。

許芳瑜與夫婿陳裕涵是司法官學院52期同學，陳在大學時代是辯論社高手，拜倒在許散發才女氣質的石榴裙下，現轉換跑道當在野法曹。這對佳偶在政治大學求學時代就是班對，陳受司法官訓自我介紹有婚未婚時，當時與許沒有「民法上關係」，卻大方示愛「我心中已有小芳芳」，同學們覺得是美談一樁。

依分案規則，重金庭法官抽中大案可折抵辦案件數，「柯案」是大案，許芳瑜「衛」股被抽中後，一度想申請抵分案數，又覺得每個法官都承擔不同責任，放棄折抵的念頭。

許芳瑜問案的「殺氣」審柯文哲曾展露。柯聲請勘驗硬碟的EXCEL檔打掉證據能力，許獨任處理，當辯護人主張「破壞證據」 控訴勘驗程序不正確、暗諭許外行，她怒目回以「既然對方法有疑，為何不提前說明？」維護法相莊嚴，當仁不讓。

審判長江俊彥司法官學院39期結業，深耕金融案近20年，妻子是專教作文補教名師，江外型帥氣注重穿著，主導開庭節奏分明；「柯案」浩繁爭執多、馬拉松式審訊，每個庭期開60分鐘江就喊10分鐘休庭，讓檢、辯、旁聽者、媒體好喘息。

柯妻陳佩琪曾在法庭咆哮，江善後自忖「台灣司法已經很脆弱」成經典名句，這句「司法很脆弱」由資深法官口中道出，頗發人深省。

至於陪法官楊世賢身材高大，是法院籃球社社長，有人叫他「重金第一戰將」，意思是不容易結的案子都「祈禱」楊能抽中、好幫同事解圍；楊平日寡言，與柯文哲案審理全程端坐不說話形象很一致。

楊是台北地檢署書記官出身，考上55期司法官，酷愛戶外活動的他，曾騎鐵馬到海拔3275公尺的「武嶺」，審國安私菸案依極罕見的「以公用運輸工具裝運漏稅物品罪」貪汙法條判前少校軍官吳宗憲、張恒嘉10年以上有期徒刑。

柯文哲案受命美女法官許芳瑜辦案很「殺」。圖／翻攝網路
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曾耀鋒 法官 柯文哲 京華城

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