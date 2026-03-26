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京華城基地停工....卻因一原因還在拆地下室 鼎越也要再補件

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
京華城現況，因土地遭扣押，建管處依規定不受理申報勘驗，目前並無進行地上二層以上樓版灌漿作業。記者林佳彣／攝影
京華城現況，因土地遭扣押，建管處依規定不受理申報勘驗，目前並無進行地上二層以上樓版灌漿作業。記者林佳彣／攝影

京華城案今天下午宣判，其中20%容積獎勵爭議，鼎越去年4月主動向北市府申請都審變更，暫緩實施20%爭議容積，暫時降至728%，並非取消，但北市都發局去年兩度函請補正圖說，迄今尚未再送件。另，土地因遭扣押，停工中，但基於安全考量，地下室B1、B2樓板拆除作業進行中。

起訴書指出，前市長柯文哲接連以2020年便當會裁示、核決送研議簽呈、核決送公展簽呈，2021年便當會裁示、接受議員當面質詢京華城案違法後仍執意推進京華城案，2022年2月手諭令產發局趕快通過京華城都審案等方式，一路護航京華城公司，最終使鼎越公司取得該案土地最高20％容積獎勵的建造執照。

該案容積率部分，1991年京華城捐地3成，允建容積率為560%；申請單位另辦理容積移轉30%，容積率為728%，加上依都市計畫法第24條自提細部計畫修訂案，訂定容積獎勵20%，總容積率達840%。

鼎越去年4月9日主動向台北市政府掛件申請都審變更，掛件資料的變更項目敘明總容積率由840%調整為728%，並配合容積調整，減少總樓地板面積；另按報告書法令專章檢討部分，載明「本次變更取消4%韌性城市貢獻獎勵、8%智慧城市貢獻獎勵、8%宜居城市貢獻獎勵」。

都發局今天表示，該案都市設計審議掛件情形，都發局去年10月22日、12月5日再次函請申請單位補正圖說，提供都發局據以辦理後續變更設計程序，但是目前鼎越尚未再送件。

建管處指出，該案去年4月辦理建照變更設計，因未檢附文資審查及結構外審相關核備文件，目前通知補正中。

該基地位在松山區復盛里八德路四段138號，土地使用分區為商三特，建管處2022年10月18日核發建照，此為地上19層、地下7層的1幢4棟建築物，屬鋼骨構造，樓高約84.6公尺，工程造價約55億8925萬元。該案2023年2月3日申報開工，最終竣工期限可至2033年3月2日。

建管處說，目前京華城進行中工程為拆除地下B1、B2樓板，拆除進度約75%。因土地遭扣押，依規定不受理申報勘驗，目前並無進行地上二層以上樓板灌漿作業。

柯文哲 京華城

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