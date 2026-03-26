京華城基地停工....卻因一原因還在拆地下室 鼎越也要再補件

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑28年6月，台北地院今天下午一審宣判；對此，柯媽何瑞英哽咽說，「我兒子艱苦我哪會不知」，多年來固定到廟宇拜拜，但強調未特別祈求案件結果，「我囝如果有做什麼壞代誌，神明也會知道啦，叫我不要煩惱，會平安啦。」

2026-03-26 10:51