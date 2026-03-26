京華城案今宣判...柯文哲總統夢延續？ 簡舒培：被輕判會立即備戰2028

民眾黨創黨主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，台北地方法院訂今天下午2時30分宣判，更攸關柯是否能再戰2028年總統，民進黨議員簡舒培今接受廣播專訪分析，若柯被輕判將會馬上趴趴走為2028備戰，但民眾黨近日爭議連環爆，這波氣勢能否能延續到2028年，甚至守住基本盤都有困難。

柯文哲遭檢方求刑28年6月今一審將宣判，根據「總統副總統選舉罷免法」第26條對總統能否參選有消極資格規定，規定曾犯貪汙罪經有罪判決確定或不論罪名受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑判決尚未確定者不得登記參選，意味著柯一審宣判若超過10年，等同直接與「總統夢」說拜拜。

簡舒培表示，刑期雖由法官裁決，但圖利部分事證相當明確，柯送了沈慶京20%容獎，如果圖利無罪，「所有台北市民會去跟都發局要容積」，加上收受賄絡等罪嫌，至少7年以上重罪，且柯過去已經將政治價值扭曲，更可能誤導他年輕支持者，除了違反刑責外，整個社會還是應導正風氣。

簡舒培表示，柯文哲被判10年以下對他來說是大事也是好事，會馬上變成2028的戰將，意味著仍把有參與總統大選門票，看起來似乎會讓民眾黨支持者士氣大振，但實際上民眾黨近日因陸配徐春鶯、李貞秀等人事件影響，柯是否能將人氣延續到2028年，恐怕連自己基本盤都將流失。

簡舒培也提及，國民黨現在與民眾黨不斷操縱「藍白合」，但包含新北、宜蘭在宣布後民調效果並沒有實質效益，對綠營來說就算柯被法官輕判，也不用太過消極，只要穩穩地把2026選好，政治上對民進黨未必扣分。