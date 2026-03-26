被指已知柯文哲案結果 民進黨團：沒人會知道合議庭判決

民眾黨創黨主席柯文哲在台北市長任期內涉京華城案，一審判決今日揭曉。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，最終關鍵在於法官如何認定證據、適用罪名以及量刑，黨團一貫立場是尊重司法、勿枉勿縱，在判決出來前不做預測，幾個小時後結果就會揭曉。

莊瑞雄表示，柯文哲主席的案件法院已經審理完畢，今天下午就會宣判，結果如何不方便猜測，證據與攻防外界已經有很多討論。最終關鍵在於法官如何認定證據、適用罪名以及量刑，黨團一貫立場是尊重司法、勿枉勿縱，在判決出來前不做預測，幾個小時後結果就會揭曉。

民進黨立委沈伯洋說，尊重司法，整個案件的罪名就圖利、貪汙、公務侵占和背信，下午就看合議庭法官怎麼認定。

至於判決結果可能影響2028總統大選結果，莊瑞雄說，外界有各種揣測，例如法官要求當事人到庭，可能代表案件重大、具有警示意義，或涉及強制處分，但這些都只是猜測，黨團不做評論。依「總統副總統選舉罷免法」，若一審判決10年以上即喪失參選資格，這是因為總統當選後有刑事豁免權，法律設計是為避免爭議。但不論是判10年、9年或無罪，黨團都不做預判，也不對個案延伸政治評論，一切尊重司法。

針對如何看柯文哲稱不熟政治獻金規定，民進黨團書記長范雲表示，柯文哲說的話公信力有問題，不認為柯文哲真的不了解；即便不了解，身旁也有律師，呼籲柯文哲尊重司法，勿讓政治凌駕司法。沈伯洋則指出，白領犯罪常見兩種情況：一、本人熟悉規則，利用灰色地帶操作；二、本人不清楚，但組織內有人操作，不過最終仍要看法官如何依證據認定。

媒體詢問，館長日前稱民進黨早知道最後判決結果？莊瑞雄指出，在合議庭評議之前，沒有人會知道判決結果，甚至到現在，很多人連這個案件是由哪三位法官組成合議庭都未必清楚。整個審理過程中，從受命法官負責調查證據、進行審理，到最後形成心證，都不是單一法官可以決定，最終還是要由合議庭三位法官共同評議後，才會做出判決。