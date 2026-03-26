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影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

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影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地院今天下午一審宣判；柯媽何瑞英近日臥病在床，今天上午在家受訪，一度哽咽說，「我兒子艱苦我哪會不知」。圖／民眾提供
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地院今天下午一審宣判；柯媽何瑞英近日臥病在床，今天上午在家受訪，一度哽咽說，「我兒子艱苦我哪會不知」。圖／民眾提供

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑28年6月，台北地院今天下午一審宣判；對此，柯媽何瑞英哽咽說，「我兒子艱苦我哪會不知」，多年來固定到廟宇拜拜，但強調未特別祈求案件結果，「我囝如果有做什麼壞代誌，神明也會知道啦，叫我不要煩惱，會平安啦。」

據悉，何瑞英上周不慎摔倒，如今在家靜養，今天上午躺在床上受訪，面對外界指控，以及是否會擔心下午柯文哲宣判結果？她說，柯文哲哪有什麼罪，自己是平凡、普通小康家庭，「電視上的記者都在亂說，那些新聞我看都不看。有就是有，沒就是沒，我有什麼好煩惱的？」她平時有到廟裡拜拜，堅信自己兒子清白，若自己的孩子都不相信，還當什麼母親。

至於外界有言論指何瑞英「提油桶在點火」，柯媽微怒說，她不曾插手兒子的事，柯文哲在做事情，她老了，不要、也沒有去干涉。

談及柯文哲處境，何瑞英悲從中來，她說，「兒子艱苦我哪會不知」，不禁難過的哽咽拭淚。至於自身傷勢，她說，「去拜佛祖的時候腳突然軟去坐下去」，目前40、50天都坐輪椅，她也想自己走。另外，她提到，柯文哲近期未返家探視，因為很忙碌，她這幾天也都在醫院，由其他親人照顧。

最後，何瑞英說，她多年來固定到廟宇拜拜，並強調未特別祈求案件結果，「我是說我囝如果有做什麼壞代誌，神明也會知道啦，叫我不要煩惱，會平安啦。」

柯文哲 京華城

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