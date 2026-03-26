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柯文哲法庭「不賣乖」 左罵賴清德右批檢察官還訓斥審判長

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉貪案今下午2時30分宣判，柯是第三勢力領袖，合議庭未對柯的政治言語多限制；柯庭審主張辦案是總統賴清德的旨意，批大罷免失敗與檢察官有關，爆粗口飆罵檢察官「幹」，連審判長都被柯訓斥，柯與一般被告在法庭「賣乖」不同，十足非典型被告。

柯不只一次把案子與賴清德綁在一起，問「賴桑小舖怎麼不查？」案子辯結，他嗆賴讓少數的司法人員胡搞瞎搞，把賴比諭成明朝崇禎皇帝，還表示檢察官正摧毀司法信任度，像「一兩顆老鼠屎，搞壞一鍋粥」，控訴台北地檢署勾結鏡新聞淪政治打手。

柯文哲曾說，司法在本案的罪狀罄竹難書，這是當權者權力的傲慢，已是完全「不要臉」的態度，批偵查檢察官士大夫無恥是謂國恥，對台灣司法傷害太大。

柯文哲說，當權者真的不要把手伸進司法「司法做為政治工具，真的太好用了」，指民進黨發動大罷免大失敗32比0，檢察官就是重要因素，至少有5趴的人因為他而去投票。

2025年8月14日柯仍在押，合議庭傳喚時任都市計畫委員會委員白仁德作證，柯表示法官應重新思考羈押的事，要審判長在「獨處時想一下」、「10年後怎麼看這個案子」，連法官也不放過。

當天，柯庭末發表感言完畢，審判長宣布退庭，坐在旁聽席的柯妻陳佩琪忽然衝向法檯對三名法官怒吼「他做了什麼事、叫做犯罪嫌疑重大？」混亂法庭秩序，後來，柯的辯護人向審判長說明，陳佩琪旁聽權才沒被沒收。

庭審最勁爆橋段，莫過於2025年8月7日，當天程序傳喚時任台北市府前副秘書長李得全作證，公訴檢察官庭前臨時遞狀，柯文哲閱讀後法庭暴走。

檢察官提出20頁刑事補充理由書羅列有關證據，欲佐證京華城案柯知情，柯看完繕本對著檢察官飆粗口「幹」，驚動四座，將盛水水杯丟向檢察官，水花濺在訴訟資料上，柯又將一頁頁未以釘書針釘好繕本撒在空中，形成「狀紙滿天飛」法庭奇觀。

民眾黨 陳佩琪 檢察官 柯文哲 京華城案

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