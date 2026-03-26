羈押？加保？法官要柯文哲親自到庭聽判 合議庭的用意...法界這樣看！

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率等弊案，台北地方法院下午即將宣示判決，而審判長庭末諭知柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、台北市前市長辦公室主任李文宗今均應到庭，原因令人好奇；法界預測，研判合議庭判決有罪的機率高，雖「羈押」可能性微乎其微，但仍有機會開訊問庭變更強制處分，包括增加具保金額或人保、增加赴派出所報到等條件。

台北地院歷經2周連續言詞辯論，去年12月24日諭知辯論終結京華城案，審判長依刑事訴訟法第116之2條第3項規定，諭知柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人必須於宣判日，也就是今日下午2點半，親自到庭聆聽判決結果，並依照規定若不到庭得命拘提。

當時柯文哲等人均表示沒有意見，認為「法官決定就好」，並會遵期到庭聽判。不過，審判長諭知一出，卻引起外界無限聯想，有人說代表法官要「重判」，更有人說宣判完柯等人會再度被羈押。

有法官指出，刑訴法規定「法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭」，意指法院可以要求停止羈押的被告親自到庭聽判，確保如實傳達判決結果，並利於後續執行，是屬於防逃機制的一種。

他說，實務上刑事被告可以不必到庭聆判，法院會將判決書寄給當事人，刑訴法雖有上述規定，但實際用到的機會不太多，通常會依此規定諭知被告到庭，即有開訊問庭、調整強制處分的可能性，否則不會特地要求被告到庭。

法官表示，雖然宣判後當庭羈押的可能性趨近於零，不過變更強制處分是極有可能的，包括增加交保金額、從電子腳環改成以個案手機監控、增設居家讀取器，或是要求每周固定日期至派出所報到，調整處分強度，以確保降低被告逃亡的可能性，以利後續審判及執行。

然而，有法界人士持不同看法，認為從審判長的諭知可研判柯文哲有罪，但依實務來看羈押可能性太低，加上柯交保金已高達7000萬元，他也認為不太可能再增加保證金。

他說，合議庭命柯文哲等被告到庭聽判，應是想告知並說明判決結果及理由，並藉此發揮「警示」效果，再次提醒被告遵期到庭的重要性，並非想要加保甚至羈押，警告的作用較大。