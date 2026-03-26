京華城案被批「偵查大公開」 檢偵辦程序瑕疵多

民眾黨前主席柯文哲遭起訴案今天宣判，無論有罪與否，檢方偵辦過程透過特定媒體「偵查大公開」、承辦檢察官林俊言趁威京集團主席沈慶京住院，以「視察」名義就訊，加上多名在檢方認罪的被告，審判期間大翻供，多名證人指控檢方筆錄記載有誤，都讓檢方偵辦此案的程序正義頻遭質疑。

台北地檢署偵辦京華城案期間，在柯文哲家查扣硬碟中記載「小沈1500」，硬碟中的Excel檔記載多名政商界人士名字與數字，也被檢方視為是柯文哲收受政治獻金的關鍵帳冊。偵查期間，「鏡週刊」披露內容，影射柯文哲收賄。

台北地院審理期間，曾為柯募款的基隆市副市長邱佩琳作證時，爆出偵查期間她就被「鏡週刊」社長裴偉找去採訪，要問她Excel檔的事，當時裴偉手上拿著一張紙，一筆一筆的跟她對金流，還問「姓名與金額是否正確？」

為何裴偉手中會有北檢查扣的秘密資料？檢方至今仍未給外界一個交代。

此外，沈慶京羈押禁見期間戒護就醫住院，林俊言曾赴醫院「視察」，告訴沈「柯Ｐ是壞人啊，你不要護著他」，暗示沈慶京供出柯Ｐ換交保。事隔三天，林俊言在未通知律師情況下，又到醫院與沈單獨談話，林俊言拿出減刑緩刑資料，說「為你的身體、公司、官司著想」，再次要沈慶京咬柯Ｐ換交保。

此外，檢方指偵查期間，鼎越開發前董座朱亞虎、台北市前副市長彭振聲、都發局前總工程司劭琇珮、威京集團前法務經理陳俊源四人都認罪，獲檢方緩起訴；但四人一審時翻供，偵審供詞大相逕庭，相關矛盾之處是否會成讓案件逆轉翻盤，謎底今揭曉。