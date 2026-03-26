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柯文哲批檢方 已故岳父帳簿都要查

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

民眾黨前主席柯文哲京華城等案今天一審宣判，判決結果備受外界關注。柯文哲近日接受聯合報專訪時表示，司法應以證據為基礎辦案，但台北地檢署檢察官發動搜索，僅是為了找資料編故事，根本唾面自乾，「就連早已死去的岳父帳簿都要被拿去查」。

柯文哲表示，司法是國家最後一道防線，理論上應該要被人民信任，不是成為執政者打壓反對黨的政治工具，司法存在的唯一目的就是追求公平正義，「不應當有其他用途，應該要以證據為基礎辦案，而不是用編故事的方式定罪」。

柯文哲指出，自己先前請求檢察官評鑑，結果對方一點反應都沒有，這些檢察官的目的很清楚，就是搜索柯文哲的住家、辦公室及民眾黨中央黨部，然後想要從手機、ＵＳＢ裡找資料編故事；結果，這些東西沒有出現在筆錄，反而全部流到特定媒體手上，偵查不公開變成偵查大公開。

對於檢方偵辦行動，柯文哲說，北檢發動「騙票搜索」，卷宗連他都讀不到四分之一，相信承審法官一定也看不完，況且他們指摘內容，根本沒有出現在起訴書。

柯文哲還說，威京集團主席沈慶京住院期間，檢察官林俊言跑到醫院要逼供，檢方原先聲稱去「視察」，後來視察又變成「訊問」，最後錄音檔只有三分鐘，而起訴以後還補充理由書，再度證實檢方「關人找證據」，已不是押人取供，而是「押人逼供」。

柯文哲批評，司法勾結媒體淪為政治打手，早已是台灣人民的普遍印象；他並語帶諷刺表示，更準確地說應該是「北檢勾結鏡新聞變成政治打手」，因為只有國家機器能夠同時指揮檢方跟媒體，「台灣民主化卅年，怎麼會出現這種事情？」

柯文哲表示，民進黨心想柯文哲當過八年台北市長、選過一次總統，想要從中抓到一點什麼，沒想到竟然什麼也沒有，「我要不是被關一年，還沒有辦法證明我的清白」；更何況，檢察官不只搜索他的住家，就連助理住家、民眾黨中央黨部也被抄，「連我死去的岳父帳簿都被拿去查，說我貪汙，總要有個金流，總是要看到錢吧？證據在哪裡？」

柯文哲 京華城 檢察官 沈慶京 林俊言

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