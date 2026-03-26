藍營聲援柯文哲 「在野不團結只會被欺壓」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案一審今宣判，國民黨主席鄭麗文昨天表示，「這就是今天的台灣，想從政、想說真話，隨時會面對當權者冷酷無情的司法迫害」。國民黨文傳會主委尹乃菁說，柯文哲受司法打壓，政治介入司法，在野黨不團結只會被欺壓更厲害。

綠營人士分析，柯若判無罪，勢必會讓白營支持者士氣大振，儘管檢方高機率上訴，但二審前柯一定程度能重拾話語權，對民眾黨地方選舉也會有所助益；反之，則會對民眾黨政治誠信有所衝擊，情勢有待觀察。

民進黨立委王世堅昨指出，判決結果當然會影響民眾黨未來選戰布局，柯文哲這幾天也數度公開喊話，但司法歸司法，他相信柯對自己有無觸法心知肚明，應針對司法指控實質辯護，而非透過政治喊話。他批評，柯市長任內過度自信、自以為是，忽視專業判斷，正是司法介入調查的主因。

尹乃菁在中常會後受訪表示，對於柯文哲在案件中所受到的政治追殺和司法打壓，國民黨向來表達聲援立場。她說，在政治介入司法、民進黨無所不用其極的情況下，在野黨若還不能採取一致團結立場，只有被欺壓得更厲害；針對判決結果，會在民眾黨記者會後，對外說明國民黨立場。

國民黨立委李彥秀說，柯文哲案宣判結果不僅關係到柯個人清白、民眾黨的政治發展，更對二○二八大選產生決定性的影響；一審重判若超過十年，以後續上訴司法程序，等於宣告柯文哲與總統大選無緣，但司法迫害與政治打壓的悲情訴求，可能將民眾黨的氣勢往上拉抬一波。

民進黨立院黨團書記長范雲表示，無論結果如何，這都只是一審。希望柯文哲與民眾黨尊重司法，不要再以政治臆測凌駕司法。