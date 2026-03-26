柯文哲涉京華城案今宣判 衝擊台灣未來政治版圖

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信四大罪名，目前仍戴電子腳環接受科技監控，台北地方法院今天下午二時卅分宣判，法官要求柯等人出庭聽判；柯文哲是第一個被檢方收押的在野黨主席，判決結果除影響柯的政治未來、也衝擊未來台灣政治版圖。

民眾黨主席黃國昌昨天表示，這是一場長期抗戰，民眾黨唯一的武器是真相與價值，「我們會清楚告訴社會大眾：柯文哲清清白白，民眾黨絕對不會屈服於政治脅迫。」

依總統副總統選舉罷免法第廿六條規定，曾犯貪汙罪經有罪判決確定，或受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定，不得登記參選。柯被控的違背職務收賄罪法定刑是十年以上重罪，圖利罪是五年以上；公益侵占則可判一年以上七年以下、背信罪為五年以下，判決結果影響柯的政治未來。

法界有人認為，柯文哲案合議庭過去對審理案件的量刑不輕，審判長江俊彥審理重大金融案件，絕少出現無罪判決，過去也曾判過比檢方求刑還重的情況，柯案恐不樂觀；但也有人指出，檢方在此次偵辦過程中，不僅程序出現諸多爭議、多名關鍵證人在法庭上翻供，證據是否足夠恐有爭議。

檢察官主張柯文哲收賄的主要證據，是在柯家查扣的硬碟中記載人名與數字的Excel檔，柯的律師否認硬碟Excel檔案證據能力，包括檢方指控Excel表中記載「小沈1500」，是威京集團主席沈慶京為京華城案行賄柯文哲一千五百萬，但連交付賄款的時間、地點都沒有，當事人指控檢方猜想入罪，合議庭如何認定將成關鍵。

台北地方法院審理京華城、柯文哲政治獻金等案，今天將宣判，警方昨提前在法院周遭加設拒馬。中央社

民眾黨昨天舉行中央委員會，黃國昌在會中表示，民眾黨捍衛的不是柯文哲一個人，是台灣作為一個民主法治國家的底線。黃國昌指出，執政黨動用國家機器、配合特定媒體進行鋪天蓋地的政治追殺，這種先射箭再畫靶的偵辦手段，讓台灣的司法公正性蕩然無存。

黃國昌也說，不論一審宣判結果如何，民眾黨都要理性面對、無懼打壓並展現團結，如果執政黨持續將司法作為打壓政敵的工具，或者意圖摧毀在野黨的監督力道，「那真是低估人民的智慧，也太低估民眾黨的韌性。」

柯妻陳佩琪昨天在臉書上貼文指出，兒子說要把畢業證書獻給她，她要轉獻給丈夫、辛苦的小孩爸爸柯文哲，「不管明天如何，我們全家永遠在一起」。

全案共起訴十一人，除柯文哲外，另包括沈慶京、台北市前副市長彭振聲、北市都發局前局長黃景茂、北市都市計畫委員會前執行秘書邵琇珮、威京集團財務經理張志澄、北市議員應曉薇、應女的顧問吳順民、柯辦公室前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正。柯文哲外，法官也命沈慶京、應曉薇、李文宗出庭聽判。

柯文哲的限制出境、科技監控強制處分，今年五月屆滿，合議庭是否於宣判後，訊問柯而變動處分，今天下午見分曉。