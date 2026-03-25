柯文哲涉貪汙共4罪明一審宣判 估百名小草聲援…80警北院外維安

前台北市長柯文哲4大案明天將宣判，檢方起訴他貪汙違背職務收賄、圖利及刑法公益侵占和背信共4罪，具體求刑共28年6個月，有鑒於支持者或反對者可能聚集在台北地院前聲援或抗議，台北市警方今天開會後定調，確認出動80名警力維安，並架設鐵馬護欄警戒。

據了解，出動80名警力是採「40+40」部署，由北市中正一警方出動40人，另外40人則是保一總隊警力支援；民眾黨已聲請愛國西路、博愛路口的路權，而警方也規劃「意見表達區」供聲援，屆時會架設改道牌區隔。

據悉，北市警方預估現場有近百名民眾到場聲援，而針對可能面臨的突發狀況，北市警局長林炎田也在會議上強調「一切依法辦理」。