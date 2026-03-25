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指柯文哲遭司法打壓 國民黨：在野不團結只會被欺壓更厲害

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委尹乃菁今在中常會後受訪。記者鄭媁／攝影
國民黨文傳會主委尹乃菁今在中常會後受訪。記者鄭媁／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城案」一審明26日宣判，國民黨主席鄭麗文今天表示，這就是今天的台灣，想從政、想說真話，隨時會面對當權者冷酷無情的司法迫害。國民黨文傳會主委尹乃菁說，柯文哲受司法打壓，政治介入司法，在野黨不團結只會被欺壓更厲害。

尹乃菁今在中常會後受訪表示，將在明天民眾黨記者會後，清楚對外說明國民黨的立場。對於柯文哲在案件之中所受到的政治追殺和，司法打壓，國民黨向來表達聲援立場。今天在台灣，政治介入司法，民進黨無所不用其極的情況下，在野黨若還不能採取一致團結立場，只有被欺壓得更厲害。

此外，國民黨中常會今也通過黨紀處分案，黨員曾璽文在大罷免期間，多次公開支持罷免傅崐萁行動，去年3月2日在某退休教師怒嗆傅崐萁通匪引發風波，曾璽文在臉書表示，這次罷免就是在台灣剿匪滅共，第二階要站出來罷免「通匪」立委。

考紀會認定，該名從政黨員違反國民黨紀律情節重大，無異議通過開除黨籍案，經今日中常會照案通過。

柯文哲 京華城 國民黨 中常會 民進黨

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