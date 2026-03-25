京華城案一審明宣判 黃國昌：柯文哲清清白白 不會屈服政治脅迫

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判。民眾黨主席黃國昌今天說，無論一審宣判結果如何，民眾黨都要理性面對、無懼打壓及展現團結，「這是一場長期抗戰，我們唯一的武器就是真相與價值，我們會清楚告訴社會大眾，民眾黨絕對不會屈服於政治脅迫。」

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、政治獻金等案，台北地檢署2024年12月26日以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，總計求處28年6月徒刑。2025年12月24日，京華城案辯論終結，台北地方法院將在明天進行一審宣判，並且諭知被告柯文哲、應曉薇、沈慶京及李文宗等人到庭。

民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌在會中表示，柯文哲遭到政治追殺一年多以來，民眾黨全黨及支持者皆忿恨不平，「我們一路以來捍衛的，從來不是柯文哲一個人，而是台灣作為一個民主法治國家的底線。」

黃國昌指出，執政黨動用國家機器、配合特定媒體進行鋪天蓋地的政治追殺，這種先射箭再畫靶的偵辦手段，早已讓台灣的司法公正性蕩然無存。

黃國昌也說，不論一審宣判結果如何，民眾黨都要理性面對、無懼打壓及展現團結，如果執政黨持續將司法作為打壓政敵的工具，或者意圖摧毀在野黨的監督力道，「那真是低估人民的智慧，也太低估民眾黨的韌性。」

黃國昌說，這是一場長期抗戰，民眾黨唯一的武器就是真相與價值，並且要清楚告訴社會大眾柯文哲清清白白，民眾黨絕對不會屈服於政治脅迫。