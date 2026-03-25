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沈慶京批萬惡之源 林欽榮：司法公正、獨立

中央社／ 高雄25日電

威京集團主席沈慶京在臉書發文指京華城案演變至此，「萬惡之源始於林欽榮」。對此，前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮今天受訪時強調，司法是公正、獨立的。

前台北市長柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，北檢求刑28年6月，台北地院將於26日下午一審宣判，已命柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4名被告到庭。

沈慶京在臉書（Facebook）發文表示，「京華城案演變至此，可謂萬惡之源始於林欽榮。」指公司之所以不斷陳情，主因是遭到時任台北市副市長林欽榮坑害。

林欽榮今天參加左營機20公辦都更案北側公園動土典禮時，接受媒體訪問表示，司法是公正的，在司法程序之前，他不便、不能也不願意回覆此問題，就讓司法直接判定，「司法是獨立的，不要影響」。

林欽榮今天代表高雄市政府參加動土典禮，他說，將率先開闢一座面積約836坪的綠意公園，提供鄰里休憩空間，更為榮總生活圈改換新風貌，接續預計在今年10月都更區基地全區動工，為區域發展增添新動能。

左營機20基地1.4公頃，自民國67年起，作為市府的瀝青廠與水肥廠，隨著都市快速擴展，分別在98年與103年停止運轉。市府透過公辦都更模式招商引資。

林欽榮表示，市府透過都市計畫變更，將原機關用地變更為第五種住宅區4281坪、公園用地836坪，以及廣場兼道路用地。

原基地劃分為都市更新單元1及單元2分別招商，與尚發營造簽署都市更新委託實施契約，預估投資總額合計高達新台幣152億元。該案也要求實施者須優先協助開闢836坪公園用地，營造充滿綠意的開放空間。

柯文哲 京華城

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2026年3月26日京華城案一審將宣判，前台北市長柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，遭北檢求刑28年6月，「聯合新聞網」幫大家整理這場長達一年半的司法與政治風暴，讓你一次看懂「京華城大戲」最新走向。 從2010年京華城計畫拆除重建，因容積率長期與北市府角力，2024年檢方發動搜索，2024年12月起訴、2025年9月柯文哲以7,000萬元交保，偵審多時最終將於2026年3月26日一審宣判。

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