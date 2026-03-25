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柯文哲起訴4罪檢求刑中間偏高 律師粗估約15至20年徒刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
前台北市長柯文哲4大案明將宣判，律師分析檢方求刑普遍落於中間偏上，實際刑度正常約落在15到20年間，並由法院審視各方條建予以增減。圖／聯合報系資料照片
前台北市長柯文哲4大案明將宣判，律師分析檢方求刑普遍落於中間偏上，實際刑度正常約落在15到20年間，並由法院審視各方條建予以增減。圖／聯合報系資料照片

前台北市長柯文哲4大案明天即將宣判，檢方共起訴他貪汙違背職務收賄、圖利及刑法公益侵占和背信共4罪，並具體求刑。前主任檢察官何祖舜律師分析，檢方求刑普遍落於中間偏上刑度，實際刑度正常約落在15到20年間，並由法院審視案件矚目程度、情節嚴重與否及被告犯後態度予以增減。

何祖舜指出，就檢方起訴柯文哲的4罪及犯罪事實而言，違背職務收賄部分，法院首先須認定，來自於威京集團沈慶京的1710萬確實存在，且有金流流向柯；柯因此做出違背特定職務上的行為，也就是兩者間的對價。在無一般自白、繳交犯罪所得、自首等減刑條件下，法定刑為10年以上至無期徒刑。

圖利部分，法院要審視的是，柯文哲就市長職務上主管或監督的職權，例如核給京華城20％容積獎勵，是否明知違法仍為圖利自己或他人等特定對象，以獲得可換算成金錢的具體利益，也就是檢方指控的121億元。該罪法定刑為5年以上有期徒刑。

公益侵占部分，關鍵在於相關捐款和木可授權金，是否基於公益性質而由柯文哲持有？其次就回歸到普通侵占罪的構成要件，柯有無意圖為自己或第三人不法所有加以侵占？公益侵占可處1年以上、7年以下徒刑，本案中檢方認定有兩罪，共求處11年徒刑，求刑算中間偏上。

至於背信部分，法院將檢視柯文哲與眾望基金會間是否有委任關係？且柯主觀上有無為了使自己或第三人得利，或造成眾望財產上的損失，而違背此委任行為，可處5年以下徒刑。

何祖舜分析，依現有檢方起訴4罪分屬3個犯罪類型，若違背職務行收賄罪成立，下面的圖利罪將會被吸收，再加上公益侵占和背信罪若都成立，正常刑度約在20年左右。若不構成行收賄罪，則將改以圖利論罪，屆時刑度一般約落在15年上下。

由此看來，當初檢方起訴時的求刑，平均來說都是中間偏上，但因柯案備受全國矚目，預料合議庭將全般審視矚目程度、情節輕重、被告偵審態度及司法資源的使用來加減其刑。

柯文哲 京華城

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