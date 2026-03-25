【重磅快評】柯文哲評機車立委 綠營竟能扯京華城案？

京華城案明天宣判，民眾黨創黨主席柯文哲日前南下嘉義市助選張啟楷，「消遣」民進黨對手王美惠騎機車，「不是市長該做的事」；張啟楷是柯唯一答應出任總幹事的參選人，民進黨顯然在意，前總統蔡英文馬上PO文陪王美惠爬山，自爆小狗「異父不同母」的笑哏，綠營接手批柯踩飛輪收錢。嘉義市長選戰這一局，顯然精彩可期。

黃敏惠在嘉義市執政長達17年，黃不分黨派，地方普遍認同，但也因此並未培養接棒人選，使得藍營一度推不出足以和民進黨立委王美抗衡的戰將；一番周折後，國民黨徵召醫師翁壽良，翁長期在地方執業，具專業形象，也是前藍委翁重鈞的姪子，也輔選過柯文哲，對基層有一定掌握，並非沒有一拚的機會。

民眾黨看準嘉義市的政治生態，在藍白合作架構下，把嘉義市納入合作縣市之一。柯文哲為增加插旗的勝率，年初大動作南下為張啓楷造勢，宣布將親自擔任張的競選總幹事，還會在嘉義「Long Stay」，為張的選情注入強心針。

張啟楷更宣稱，新北市、宜蘭縣、嘉義市被視為藍白合示範縣市，嘉義市原本要透過協調完成整合，是翁壽良堅持要選，才走向初選局面；張更表明，若三地的白營都輸，2026藍白合等同宣告破局。李四川出馬態勢已明，擺明要國民黨須在宜蘭縣或嘉義市擇一「禮讓」，這對國民黨而言，確是一道難題。

不過，柯文哲已定調，嘉義市藍白整合需比民調，合組最強的競選團隊；目前藍白已進入實質操作階段，雙方各推民調公司，最快今天討論出民調方法，力拚在月底前完成整合。藍白合進入深水區，如果連柯文哲擔任總幹事的嘉義都輸掉，對民眾黨的衝擊不小。

柯文哲日前南下再陪張啟楷掃街，維持一貫柯氏風格，點評王美惠「機車立委」的招牌形象。柯指王在立法院不敢講話，「每天騎摩托車跑來跑去，當然是很親切啦。不過是這樣，這不是市長要做的工作，因為這畢竟只是一般民意代表要做的事情。」

柯文哲很懂選舉，點名王美惠都在選區「騎機車做選服」，張啓楷補刀表示騎機車是親民，但更重要的是市政規劃，要把嘉義市帶到哪裡去，強調柯的本意是選舉需要「更多論述」。昔日王美惠競選對手、市議員張秀華更稱，嘉市僅1席立委，職責應聚焦中央事務，而非「騎機車搶里長工作」，直接打中要害。

如果柯文哲沒有影響力，消遣王美惠是「機車立委」，也就是市井之談；但民進黨的眼球始終盯著柯文哲，認為柯確實有殺傷力，這才有蔡英文緊接貼文登山輔選王美惠，她詢問在場兩隻小狗「是雙胞胎嗎？」，有人回應「異父不同母」，蔡懊惱一時腦袋沒轉過來被陷阱題騙到。蔡自娛娛人，笑果十足，但背後動機顯然也是衝著柯文哲用力輔選張啓楷而來。

蔡英文挺王美惠，綠營馬上跟進，一面倒質疑柯文哲以台北視角評論地方政治，連台北市議員苗博雅也加入論戰。還有名嘴嘲諷柯「難道要像你一樣，在市長室踏飛輪收三百萬嗎？」，把一個輔選話題上升到司法判決。

持平而論，騎機車的立委不只王美惠，過去國民黨立委曾銘宗也曾騎機車通勤，藍委謝龍介也騎過機車體驗南科人通勤的辛苦，曾參選立委失利的新黨議員侯漢廷跑選區都請助理騎機車載他；如果王美惠的政策論述能力過人，柯文哲的消遣對她根本沒有殺傷力，也不勞蔡英文以笑哏來費力輔選了。