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柯文哲京華城案明一審宣判 陳佩琪：不管如何 我們全家永遠在一起
台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲刑度備受外界關注，判決結果也將牽動其未來政治生涯。柯文哲妻子陳佩琪今天表示，「不管明天如何，我們全家永遠在一起。」
柯文哲先前聲請解除3月23日至25日限制出境，理由為參加兒子在日本東京大學的畢業典禮，台北地方法院上周以「台日無司法互助引渡機制」等多項理由駁回。陳佩琪昨天獨自現身日本東京，同時也不忘帶上柯文哲的照片，象徵夫妻兩人均到場見證。
陳佩琪今天在臉書引述兒子柯傅堯寫給柯文哲的書信，「謝謝爸爸、媽媽，我從東大畢業了，知道自己從小成長過程一路辛苦，沒有爸爸媽媽的照顧，不會有今天的我，感謝有你們，我要把我的畢業證書獻給媽媽。」
陳佩琪說，兒子說要把畢業證書獻給她，自己則是要轉獻給丈夫、辛苦的小孩爸爸柯文哲，「不管明天如何，我們全家永遠在一起。」
陳佩琪也說，人生重大的畢業典禮，不是看直播視訊就好，「我要我的先生、小孩的爸爸和我們一起參與其過程。」
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