326北上聽柯文哲宣判未動員遊覽車 江和樹：不抗議只加油

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案明天一審宣判，民眾黨台中市議員江和樹今天說，有很多關心的支持者打電話詢問有沒有遊覽車北上，但基於柯文哲不希望麻煩大家的個性，這次未發動遊覽車集體北上，而是大家自行前往，並呼籲所有的小草要冷靜看待這一次的判決結果。

江和樹說，明天是周四，又是上班日，柯文哲希望大家冷靜，但是這個時候哪有可能冷靜呢，看到他在沒有證據之下就被關了一年，網路側翼又隨便亂講，我們相當不捨。

他說，這一次沒有發動遊覽車，而是用共乘方式，會補貼開車的人一點油錢，大家也可以坐高鐵自行前往台北地方法院，下午一點在那裡集合。但是要強調我們是冷靜，不做任何的抗議，只是要給「阿伯」加油。只要他不放棄，我們就永遠不會放棄，這就是我們小草的精神。

江和樹呼籲，所有的小草要冷靜看待這一次的判決結果，相信阿伯一定是清清白白，我們一起來捍衛柯文哲的清白，326給阿伯加油。不管沒有在現場的人，也希望給我們鼓勵和加油。