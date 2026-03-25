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柯文哲案偵查118天、審判363天明宣判 法界：合議庭量刑重？

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信案，偵查118天、審判363天，柯前後羈押1年，他偵查、審判都否認犯罪，台北地方法院訂明天下午2時30分宣判，法官諭示柯應出庭聽判。

柯文哲的司法判決動見觀瞻，依總統副總統選舉罷免法第26條規定，「曾犯貪汙罪經有罪判決確定」、或不論罪名「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」者不得登記參選，合議庭明天如何作裁判，影響柯的政治未來。

檢廉2024年8月30日對柯發動搜索，同年12月26日偵查終結移審，歷時118天；法院同日分案召開羈押庭，2025年12月24日辯論終結，歷時363天，案子審結後，柯本月9日遞狀聲請暫時解禁赴日本，檢辯「紙上訴訟」不再開庭，法官駁回聲請案。

法界觀察合議庭心證，從「裁定羈押禁見」、「命令到庭聆判」到「駁回解除限境」等處分及諭示，柯被判有罪機率不低；有人評價，合議庭組成法官量刑重，審判長審理重大金融案件甚至絕少出現無罪判決，「柯案」宣判前議論多。

檢方指控，柯與威京集團主席沈慶京達成期約，收受1710萬元賄款後，指示都發局將沈的陳情案送都委會研議，涉違背職務收賄、圖利，京華城容積率自百分之560暴增至672，圖利鼎越開發121億元，檢方也認為柯涉公益侵占、背信罪，起訴、論告都求刑28年6月。

檢察官主張柯文哲收賄的主要證據，是在柯家查扣的一只硬碟，指控柯於硬碟「工作簿」檔案記下沈行賄1500萬元；柯的律師否認Excel檔證據能力，聲請勘驗硬碟獲准，柯去年10月7日由被告轉證人接受檢方詰問，16次拒絕證言。

前立委黃珊珊二度作證，證詞對柯文哲有利，不過，台北市前副市長林欽榮、前都發局長林洲民、台北市議員苗博雅等人的證詞不利柯。柯的抗辯主軸為京華城陳情案「於主觀上沒有圖利犯意」，由都委會依法處理、研議，否認收受賄賂。

柯偵查、審判中均羈押禁見，2025年9月5日以7000萬元交保，境管並配戴電子腳環。全案共11名被告，除柯文哲、沈慶京，還包括前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮、威京集團財務經理張志澄、市議員應曉薇、應女「顧問」吳順民、柯辦前主任李文宗、前木可公關負責人李文娟、會計師端木正，11人中只有彭、邵女認罪。

柯文哲 京華城

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