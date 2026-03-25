痛批林欽榮「萬惡之源」！沈慶京憂檢3指控編故事：影響法官心證

京華城案將於3月26日下午做出宣判，威京集團主席沈慶京近日接連透過臉書發文，除質疑《鏡週刊》與檢方合作洩露偵查內容，意圖影響法院判決，針對案件審理還表達了3項擔憂，並重申自己和京華城自始至終皆未獲得圖利，柯文哲也未圖利他或京華城，認為京華城案演變至此，「萬惡之源始於前台北市副市長林欽榮」。

沈慶京認為，京華城公司之所以不斷陳情，主因是遭柯文哲於台北市長任內的首位副市長林欽榮坑害，這也是後來京華城提起行政訴訟和陳情的原因。

沈慶京表示，近期社會上出現許多與案件無關的評論與臆測，他不願隨之起舞，認為當前最重要的是讓事實回歸司法審理，讓真相被釐清。他指出，雖然個人與企業已承受重大影響，仍願以平常心面對審判，並接受司法檢驗。

沈慶京表明在宣判前的3個擔憂：

他表示，捐款初衷是支持第三勢力，並非針對個人，也未曾要求回報或指示他人傳遞訊息。若有行賄意圖，不可能透過公開捐款方式進行，擔心該筆捐款遭外界誤解，進而影響法官心證。

二、檢方提出的「1500萬元」金流指控推論極其荒謬

沈慶京表示，檢察官依據一份Excel資料中的「小沈」欄位，即推定為其本人，並認定其涉及行賄，相關推論似乎過於草率。該表格內容未標示用途與中間人，卻被直接認定為「賄款」，且數字與實際金流無法對應。他強調，自己曾將提款後的1500萬元匯回帳戶，並有證人證實部分現金用途，質疑檢方未提出完整金流證據，僅憑推測指控，「這種猜測入罪的說法，我擔心法官不依證據而是心裡裁判。」

沈慶京進一步表示，刑事案件應遵循「證據裁判原則」，不應以不明確資料或假設情節作為定罪依據。

三、捐款協會係為公益及幫助更生人，不知協會資金使用狀況

沈慶京提到，過去曾長期參與更生人輔導與公益活動，並捐款給相關協會，原意在於協助弱勢族群。他表示，自己並不清楚協會後續資金運用情形，直至遭起訴後才得知相關爭議，擔心此部分被誤解為不當行為。

針對京華城案本身，沈慶京強調，公司為維護股東權益，依法向政府提出陳情與行政訴訟，屬於憲法保障權利，質疑相關行為被指為犯罪動機並不合理。他最後表示，無法預測判決結果，但期盼法院能依據事實與證據作出公正裁決，讓社會理性看待案件發展。