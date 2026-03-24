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柯文哲未能參加兒畢業典禮 陳佩琪獨自現身日本帶1照片彌補缺憾

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪現身日本，參加兒子柯傅堯在東京大學的畢業典禮，同時也不忘帶上柯文哲的照片彌補缺憾。圖／取自陳佩琪臉書
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪現身日本，參加兒子柯傅堯在東京大學的畢業典禮，同時也不忘帶上柯文哲的照片彌補缺憾。圖／取自陳佩琪臉書

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪今天隻身一人現身日本，參加兒子柯傅堯在東京大學的畢業典禮，也簡短在臉書寫下「人生為自己追夢逐夢，自己雖只是個旁觀者，今天仍感受到無比與有榮焉！」

2026年3月9日，柯文哲委任律師蕭奕弘現身台北地方法院，代表柯文哲聲請暫時解除3月23日至25日限制出境，理由為參加兒子在日本東京大學的畢業典禮，北院上周以「台日無司法互助引渡機制」等多項理由駁回。

柯文哲無法聲請解除限制出境未果，陳佩琪昨天隻身一人前往日本東京，同時也帶上柯文哲的照片彌補缺憾，她稍早在臉書發文簡短寫下「人生為自己追夢逐夢，自己雖只是個旁觀者，今天仍感受到無比與有榮焉！」

柯文哲上周接受聯合報專訪時還原，這個故事很簡單，就是兒子畢業典禮，陳佩琪很想要參加，「所以想去的人是陳佩琪，一直遊說我一起去」，至於外界質疑為何在一審宣判前出國，「一審宣判日期不是我決定，東京帝國大學畢業典禮的時間也不是我決定，就是剛好湊在一起。」

針對台北地方法院駁回聲請，是否先前早有預期不會核准，柯文哲則笑說隨便他們，反正故事就是這麼簡單，「媽媽想要參加兒子的畢業典禮。」

柯文哲 京華城 陳佩琪 日本

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