整理包／柯文哲世紀大案！京華城案爭議是啥？柯文哲被控哪些罪？重點QA一次看懂

2026年3月26日京華城案一審將宣判，前台北市長柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，遭北檢求刑28年6月，「聯合新聞網」幫大家整理這場長達一年半的司法與政治風暴，讓你一次看懂「京華城大戲」最新走向。

從2010年京華城計畫拆除重建，因容積率長期與北市府角力，2024年檢方發動搜索，2024年12月起訴、2025年9月柯文哲以7,000萬元交保，偵審多時最終將於2026年3月26日一審宣判。

文章目錄 柯文哲被起訴的4大罪和刑度

3/26一審宣判可能結果

京華城案核心爭議：容積率之戰

柯文哲京華城案重要時間軸

京華城案關鍵被告

京華城案重點QA





柯文哲被台北地檢署具體求處有期徒刑28年6個月，主要集中在以下4項罪名：





【結果1】收賄及圖利罪成立，判刑10年以上

即便上訴，柯文哲個人因選罷法排黑條款規定不得登記為候選人，失去角逐2028年總統大選資格。民眾黨在2026年地方大選也恐失去藍白合主權，若國民黨選擇切割，民眾黨面臨泡沫化危機。

【結果2】部分有罪，例如圖利罪成立、收賄罪無罪

柯文哲可強調「沒有收錢」保住道德底線重回政治舞台並主導後續藍白合談判，國民黨恐須在部分縣市、議員席次上妥協。若刑期在10年以下，柯文哲也保有日後參選權利，在民眾黨內與現任黨主席黃國昌的競爭加劇。

【結果3】無罪或僅輕微行政違失

柯文哲將藉此大力抨擊檢調淪為政治打手，強化自身受司法迫害的形象，凝聚支持者「小草」的信心，為民眾黨2026地方大選助選加溫，國民黨在藍白合上將受制於柯文哲，柯本人也有望投入2028總統選舉，再次威脅藍綠兩大黨。

台北地院審理京華城案3月26日將宣判，一審判決有三種可能結果。圖為民眾黨前主席柯文哲（左）與黨主席黃國昌（右）。圖／聯合報系資料照片





「京華城案」是指台北市前市長柯文哲在任內，處理京華城購物中心舊址重建為「京華廣場」商辦大樓時，涉嫌違法放寬容積率的重大弊案。

這場爭議的核心在於：為什麼京華城可以蓋得比別家多？容積率如何從 560% 飆升至 840%？

840%容積率是在560%的基礎上，加上20%自創獎勵與30%容積移轉。檢方認為這20%「自創容積獎勵」是違法圖利，讓建商獲得價值超過121億元的開發利益。

京華城案核心爭議在於容積率之戰，圖為「京華廣場」商辦園區動土，威京集團主席沈慶京（左四）、時任台北市長柯文哲（左三）等人出席。圖／聯合報系資料照片





爭議背景：

2010年京華城計畫拆除重建，因容積率長期與北市府角力，經向監察院陳情，2016年監院認定容積率560%，京華城再提行政訴訟爭取更高容積率失敗，涉嫌透過台北市議員應曉薇多次召開「協調會」施壓北市府官員。

案件引爆：

2024/08/12： 民眾黨被爆出2024總統大選政治獻金申報不實，查帳過程中檢調意外發現部分資金流向與威京集團相關人士有不明交集。

民眾黨被爆出2024總統大選政治獻金申報不實，查帳過程中檢調意外發現部分資金流向與威京集團相關人士有不明交集。 2024/08/28： 應曉薇突然企圖從台中清泉崗機場飛往香港，遭檢廉緊急帶回，迫使檢方提前發動對京華城案的大規模搜索。

應曉薇突然企圖從台中清泉崗機場飛往香港，遭檢廉緊急帶回，迫使檢方提前發動對京華城案的大規模搜索。 2024/08/30：檢廉發動大規模搜索柯文哲住處、辦公室及民眾黨中央黨部，柯文哲赴廉政署受訊。

2024年8月，台北市議員應曉薇協助京華城容積率放寬案，涉收受威京集團近千萬元，檢廉搜索應曉薇辦公室。圖／聯合報系資料照片

司法攻防：

2024/09/02-2024/09/05： 北院首度裁定柯文哲無保請回，檢方隨即抗告。高院撤銷原裁定發回，北院重開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。

北院首度裁定柯文哲無保請回，檢方隨即抗告。高院撤銷原裁定發回，北院重開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。 2024/10/25： 檢方聲請延押，主因包括關鍵證人「橘子」許芷瑜滯日未歸，存在串證之虞。

檢方聲請延押，主因包括關鍵證人「橘子」許芷瑜滯日未歸，存在串證之虞。 2024/12/26： 偵查終結，北檢以收賄、圖利、公益侵佔、背信等罪名起訴柯文哲，具體求刑28年6個月。

偵查終結，北檢以收賄、圖利、公益侵佔、背信等罪名起訴柯文哲，具體求刑28年6個月。 2024/12/29-2025/01/02： 北院裁定柯文哲7000萬元交保，但經檢方兩度抗告，柯文哲僅獲6天短暫自由，北院再次裁定柯文哲羈押禁見。

北院裁定柯文哲7000萬元交保，但經檢方兩度抗告，柯文哲僅獲6天短暫自由，北院再次裁定柯文哲羈押禁見。 2025/08/01： 北院針對京華城840%容積率是否為「量身打造」進行密集證人詰問。

北院針對京華城840%容積率是否為「量身打造」進行密集證人詰問。 2025/09/08：柯文哲歷經「三進三出」看守所，合計羈押363天，最終獲准7000萬元交保並限制出境。

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，柯文哲歷經「三進三出」看守所，合計羈押363天，最終獲准7000萬元交保並限制出境。圖／聯合報系資料照片

一審宣判倒數：

2025/12/15： 北院展開關鍵的言詞辯論程序，焦點集中在沈慶京與柯文哲間的資金往來。

北院展開關鍵的言詞辯論程序，焦點集中在沈慶京與柯文哲間的資金往來。 2025/12/23： 政治獻金案辯論終結。

政治獻金案辯論終結。 2025/12/24： 京華城案辯論終結。檢批柯「犯後態度不佳」；柯文哲反擊起訴書是「網軍大全」。

京華城案辯論終結。檢批柯「犯後態度不佳」；柯文哲反擊起訴書是「網軍大全」。 2026/03/26：京華城等案下午2點半宣判。柯文哲、應曉薇、沈慶京被法院命令必須到庭聆判。

京華城案一審言詞辯論程序，焦點集中在沈慶京與柯文哲間的資金往來。圖為2025年12月辯論終結，威京集團主席沈慶京（圖）離開北院。圖／聯合報系資料照片









Q1：柯文哲為何被羈押長達「一年」？ 柯文哲從2024/9/5進看守所，直到2025/9/ 8才以 7,000 萬元交保，法院多次裁定延押的最主要理由是存在「勾串證人與湮滅證據」之虞。另外罪行重大有逃亡之虞，在羈押期間，檢方又陸續搜出涉及「木可公司」以及「政治獻金」的更多隱密金流。為避免干擾後續交互詰問程序，因此裁定在審判中繼續延押，直到 2025年9月審理告一段落後才准予具保。

Q2：柯文哲如果被判有罪，會被當場帶走嗎？ 不會。除非法官當庭裁定再次羈押，否則通常會維持交保狀態直到三審定讞。一審宣判當日僅宣讀判決主文，不當場執行刑罰。

Q3：那個神祕的「1500」到底是什麼？ 這是案件初期最紅的哏。檢方在柯文哲的隨身碟發現寫著「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」的紀錄。檢方認為是 1500 萬元賄款，但辯方堅稱是「下午 3 點見面」。這將是一審判決中對「收賄罪」認定的關鍵。

Q4：「橘子」許芷瑜在案中扮演什麼角色？ 許芷瑜是柯文哲的前秘書，被外界與檢方視為柯文哲的「貼身帳房」，在案中被定位為柯文哲實質控制金流的代理人，涉及收賄、洗錢及偽造文書等罪嫌，目前仍滯留境外遭通緝中。

Q5：「木可公司」在柯文哲政治獻金案中的功能為何？ 被認定為柯文哲實質控制的「黨營事業」，用於搬取政治獻金專戶資金。

Q6：應曉薇被控收受威京集團的總金額約為多少？ 沈慶京透過旗下公司捐贈逾5250萬元予應曉薇實質控制的公益協會，部分金額被用於償還應曉薇的私人房貸與女兒學費。