李貞秀指拿柯文哲700萬元 高虹安：子虛烏有

遭台灣民眾黨籍立法委員李貞秀指「拿了我們（前民眾黨主席）柯文哲700萬」的新竹市長高虹安今天表示，子虛烏有、非事實，「我未曾收到過」，希望放話者自重。

李貞秀昨天說，光高虹安一個人就拿了新台幣700萬元，她去聽庭訊才知道高虹安「拿了我們柯文哲700萬」。

高虹安透過新竹市政府發聲明表示，無論是外界傳聞中Excel裡的「500」或李貞秀所稱法院內聽到的「700」，都是子虛烏有、非事實，「我未曾收到過」。

她說，民眾黨贊助她選舉是依法撥付的政治獻金，有匯款紀錄並如實申報，也經監察院查核，網路上公開紀錄就可查到。如果有必要，她願到法院作證，公開說明，至於未經查證、惡意誹謗的言論，希望放話者自重。