【重磅快評】京華城案判決前夕 柯文哲找到務實路線？

台北市前市長柯文哲所涉京華城等案後天一審宣判，擁柯及綠營紛紛揣測判決刑度，民眾黨內也對柯的未來走向提出各種版本，其中以黃國昌及蔡壁如的說法最受關注；黃建議柯可以參選高雄，蔡則說不論刑度為何，她都挺柯再選黨主席。倒是柯本人最新的說法是扮演民眾黨的「教練」角色，這可能是目前最務實的版本。

台北地院26日的宣判受到關注，藍營靜觀其變，擁柯者提出樂觀評估，認為一審刑期將大幅低於檢方求刑，因為檢方的證據力存在明顯落差，北檢緊咬「1500 小沈」數字，但若該筆款項與其他政治獻金同列，本質屬於政治獻金；都市計畫法條文專業，連檢察官都未必能釐清，要認定柯「明知違法」具有高難度；政治獻金從未被法律認定為公益用途，且侵占須將他人之物據為己有；背信罪則不適用於政治獻金案。合理判決應在無罪至8個月。

但綠營持相反觀點，直指柯文哲難逃10年以上徒刑貪汙重罪，更指京華城等案有朱亞虎認罪行賄、彭振聲認罪圖利、謝國樑與邱佩琳證詞，被視為「四大致命證人」，直扣柯觸犯違背職務收賄罪、圖利罪及公益侵占罪，一審恐難逃10年以上徒刑的貪汙重罪，違背職務收賄罪最重可判無期徒刑。

綠營更關心的柯文哲的政治生命延續，曾任民進黨發言人的律師黃帝穎指依總統副總統選舉罷免法規定「曾犯貪污罪，經有罪判決確定」、「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定」等情事者，不得登記為總統、副總統候選人。亦即，柯若貪汙罪遭判有罪確定，不論刑度輕重都不得參選，一審刑度逾10年也不能登記參選。

但白營的思考則不僅2028，之前也傳出柯文哲可能參選高雄市或台南市，柯也曾多次對外釋出「請纓南下」的訊息。去年隨著官司與政治情勢變化，柯文哲傳出可能親征高雄的消息，直到年初，黨主席黃國昌受訪也提及柯在高雄選戰中的戰略角色，提出「北國昌、南文哲」架構。

至於台南市，則是柯文哲自己開口主動表態「請纓」，他願意「南下」深耕。謝龍介雖未回應 ，但強調持開放且積極尋求合作的態度，更主動拋出合作方案；國民黨台南立委陳以信以開玩笑語氣對此回應表示，若柯要來選台南，他可以幫忙找房子，顯然柯參選台南只是茶餘飯後的話題 。

柯志恩的回應更具話題 ，去年底她和議員在高雄合設看板，看板標語「這柯，不一樣」引發熱議，外界聯想到是對比前台北市長柯文哲。柯志恩機智回應「完全不是、你也可以說我跟柯建銘不一樣」，成功搶到民眾眼球；後來黃國昌雖有「南文哲」的倡議，但回響冷清。

但最特別的還是昔日心腹蔡壁如， 她在一審前夕突然受訪表態，疾呼柯文哲要選主席，她絕對支持，哪怕一審被判重刑。蔡壁如扮民眾黨內挺柯的急先鋒，但在一審前的政治表態，也凸顯民眾黨內部矛盾及柯文哲後續政治生命延續的方案選擇。

選總統是2028的事，變數仍多，如果柯一審被判重刑，單一罪名判十年以上徒刑，將立即失去登記為總統候選人的資格；即使單一罪名低於十年，但若合併執行刑期在10年以上，法律雖無明文規定，但很難期盼中選會作成有利於柯參選2028的資格認定。

再談戰百里侯，柯文哲雖自我請纓，黃國昌也有參選架構，但對於柯文哲來說，即使一審判重刑，雖不致喪失登記參選的資格，但依地方制度法規定，若民選地方首長涉嫌貪汙治罪條例，一審判有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務。

換句話說，即使柯文哲仍可登記參選高雄市長或台南市長，但若一審判決有罪，他還是會面臨當選即停職的困境，極可能是白忙一場。例外的情形是一審無罪，但檢方有可能放過他？

至於蔡壁如表態挺柯文哲再選主席，黃國昌是去年2月補選當選黨主席，任期是到今年底，任期還有9個月，雖然黃卸任立委後坦言面臨財務壓力，表示可能辭去黨主席，並重新登錄律師執業，但蔡壁如喊話柯文哲再選黨主席，未免心急了些。

柯文哲在宣判前受訪，對於日後在民眾黨內扮演角色有清楚說明，他承認過去犯過錯誤，對於政治獻金法不夠了解，今年才第一次上課了解政治獻金法， 他還找律師雙北地方議員候選人上課，也到地方檢視參選人的競選團隊，輔導統一開設網路募款平台，設財務監管委員會，他的角色當然是教練。

整體來說，一審宣判前夕，柯文哲對局勢的認知已漸趨於務實；只是他要為過去所犯過的錯誤付出多少代價？後天台北地院見真章。